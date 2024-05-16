Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Κι αν δεν έχουμε ακόμα κλείσει εβδομάδα από τη νίκη της Ελβετίας στη Eurovision με το Nemo και το «The Code», η συζήτηση για τη διοργανώτρια πόλη έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά.

Παρά το γεγονός ότι από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο που αναμένεται να ανακοινωθεί η τοποθεσία διεξαγωγής της 69ης διοργάνωσης του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision μεσολαβούν πάνω από 4 μήνες, ήδη τρεις πόλεις της Ελβετίας έχουν δηλώσει υποψηφιότητα, δύο ήδη αρνήθηκαν και μία το…σκέφτεται.

Κι ας ξεκινήσουμε με αυτές που δήλωσαν ήδη πως δεν θα διεκδικήσουν τη διοργάνωση. Η πρώτη είναι μια ιστορική για τον θεσμό και πανέμορφη πόλη, το Λουγκάνο. Εκεί που το 1956 φιλοξενήθηκε η πρώτη χρονιά του Διαγωνισμού της Eurovision. Όμως τότε συμμετείχαν μόλις 7 χώρες και αναλογικά πολύ λιγότερος κόσμος σε σχέση με που οι συμμετοχές φέτος ήταν 37, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι επιστρέφει του χρόνου και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα δούμε και επιστροφές βαλκανικών χωρών που τα τελευταία χρόνια απέχουν.

Έτσι με βαριά καρδιά ο Δήμαρχος Roberto Badaracco ανακοίνωσε ούτε λίγο ούτε πολύ πως θα το ήθελαν μεν αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν αφού στην ευρύτερη περιοχή του καντονίου του Ticino δεν υπάρχουν χώροι με χωρητικότητα άνω των 15.000 θεατών. Κάτι σαν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής…

Ανάλογη ήταν και η στάση του Δημάρχου της Λωζάνης, Grégoire Junod, ο οποίος παρά το γεγονός ότι η πόλη του έχει φιλοξενήσει μια φορά τον θεσμό, το 1989 μετά τη νίκη της Ελβετίας με τη Celine Dion, δήλωσε πως δυστυχώς έχουν ανάλογα προβλήματα, όχι μόνο για τον χώρο της διεξαγωγής αλλά και για το κέντρο τύπου.

Οι τρεις λοιπόν που ενδιαφέρονται είναι η Γενεύη, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Ελβετία, η Βασιλεία, η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη με τη στρατηγική τοποθεσία που ενώνει τρία κράτη (Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία) και η σαφέστατα μικρότερη Σεν Γκάλεν που το λες και έκπληξη γιατί πρόκειται για μια πόλη περίπου 75.000 κατοίκων με περιορισμένα καταλύματα και όσοι ασχολούνται χρόνια με το Διαγωνισμό και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα δεν πιστεύουν ότι έχει υψηλές πιθανότητες να επιλεγεί.

Πόσο μάλλον αν τελικά και η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, η Ζυρίχη, που το…σκέφτεται αν θέλει να μπει στην κούρσα της διεκδίκησης της διοργάνωσης της Eurovision 2025 δηλώσει συμμετοχή.

Ραντεβού τον Σεπτέμβριο για την ανακοίνωση.

