Βουλή: Ονομαστική ψηφοφορία για τροπολογία που αφορά τους «εργάτες γης» ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Την κατάθεση αιτήματος ονομαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τους μετανάστες, ανακοίνωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος.
Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, και δίνει τη δυνατότητα τριετούς παραμονής για εργασία, σε παράνομους μετανάστες που εργάζονται τα τρία τελευταία τρία χρόνια και ως τις 30 Νοεμβρίου στην Ελλάδα, έχουν βεβαίωση από εργοδότη και έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
