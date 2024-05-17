Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο από τον Απόστολο Χρήστου. Ο πρωταθλητής Ευρώπης νίκησε στο αγώνισμα με 1:56.34 στη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Θεσσαλονίκης και κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον Απόστολο Σίσκο με 1:56.64 από τις 15/2 του 2024 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα.



Ο Σίσκος ήταν δεύτερος στην κούρσα με 1:57.23, ενώ τρίτος ήταν ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με 2:00.53.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.