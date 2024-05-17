Λογαριασμός
Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο από τον Απόστολο Χρήστου

Ο Απόστολος Χρήστου συνδύασε την 31η του νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο.

Χρήστου

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα ύπτιο από τον Απόστολο Χρήστου. Ο πρωταθλητής Ευρώπης νίκησε στο αγώνισμα με 1:56.34 στη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Θεσσαλονίκης και κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον Απόστολο Σίσκο με 1:56.64 από τις 15/2 του 2024 και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου της Ντόχα.

Ο Σίσκος ήταν δεύτερος στην κούρσα με 1:57.23, ενώ τρίτος ήταν ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με 2:00.53.

Πηγή: sport-fm.gr

