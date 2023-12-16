Τέταρτη μέρα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2024 στην Ολομέλεια της Βουλής και η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, συνεχίζεται στους ίδιους έντονους και υψηλούς τόνους, με ομιλίες βουλευτών και υπουργών.

Στο βήμα σήμερα αναμένεται να ανέβουν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, 'Ακης Σκέρτσος και Μάκης Βορίδης,

Το πολιτικό ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στην αυριανή, τελευταία μέρα συζήτησης του νέοι προϋπολογισμού, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι εφ όλης της ύλης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κλείσει τη πενθήμερη συζήτηση και αμέσως μετά, στις 12 τα μεσάνυχτα, θα αρχίσει η ονομαστική φανερή ψηφοφορία που είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.