Το Εργατικό Κόμμα, το οποίο αναμένεται να έρθει στην εξουσία στη Βρετανία κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι θα δημιουργήσει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σβήσει τις "μνησικακίες" του Brexit σε περίπτωση νίκης.

Αυτές οι βουλευτικές εκλογές "είναι η ευκαιρία να γυρίσουμε σελίδα στις μνησικακίες του παρελθόντος μετά το Brexit", δήλωσε ο Ντέιβιντ Λάμι, 51 ετών, ο οποίος αναμένεται να γίνει υπουργός Εξωτερικών σε μια κυβέρνηση των Εργατικών.

Η ημερομηνία των εκλογών δεν έχει οριστεί ακόμη, αλλά η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί φέτος, το δεύτερο εξάμηνο. Οι Εργατικοί προηγούνται στις δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες, με προβάδισμα 20 μονάδων έναντι του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος.

Αν το Εργατικό Κόμμα έρθει στην εξουσία, φιλοδοξεί να "δημιουργήσει εκ νέου έναν δομημένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα που αξίζουν", δήλωσε ο Ντέιβιντ Λάμι.

Οι Εργατικοί, οι οποίοι δεν έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 14 χρόνια, προτείνουν κυρίως τη διαπραγμάτευση ενός νέου "συμφώνου ασφαλείας" με την ΕΕ.

Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει να υπάρχει "ενισχυμένος συντονισμός σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στρατιωτικών, οικονομικών, κλιματικών, υγειονομικών, για την κυβερνοασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια", έγραψε πρόσφατα ο Λάμι στο περιοδικό Foreign Affairs.

Η συμφωνία αυτή θα καταστήσει δυνατό να ολοκληρωθεί η "ακλόνητη δέσμευση" της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου εντός του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα μια κυβέρνηση Εργατικών "θα εντείνει τις προσπάθειες για να διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Πολωνία".

Το Εργατικό Κόμμα σκοπεύει επίσης να συνάψει μια αγγλογερμανική αμυντική συμφωνία, παρόμοια με τη Συνθήκη του Λονδίνου που υπογράφηκε με τη Γαλλία το 2010.

"Η διπλωματία μας πρέπει να ανακαλύψει εκ νέου την τέχνη της μεγάλης στρατηγικής", δήλωσε ο Λάμι, ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να ασκήσει μια πολιτική με γνώμονα έναν "προοδευτικό ρεαλισμό".

Ο επικεφαλής των Εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ, είχε ψηφίσει υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016. Ωστόσο το κεντροαριστερό κόμμα έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να επανέλθει στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, την τελωνειακή ένωση ή να επιτρέψει ξανά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών αν έρθει στην εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου παραμένει έντονη η συζήτηση για τις συνέπειες του Brexit.

Στα μέσα Απριλίου, το Λονδίνο διέψευσε τις ελπίδες των Βρυξελλών καθώς αρνήθηκε να αρχίσει διαπραγματεύσεις για την επανεκκίνηση της κινητικότητας των νέων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο πλήρωσε το τίμημα της αποχώρησης από την ΕΕ.

Με το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε κυρίως από το πρόγραμμα διεθνών ανταλλαγών Erasmus για φοιτητές. Πρότεινε τον δικό του μηχανισμό για φοιτητές, το πρόγραμμα Alan Turing.

Ο Ντέιβιντ Λάμι δεν απέκλεισε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανεκκίνηση της κινητικότητας των νέων και δήλωσε ότι το θέμα αυτό θα "είναι μέρος των συζητήσεων" που θα έχουν οι Εργατικοί με την ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία.

Εκτός από τις σχέσεις με την ΕΕ, οι θέσεις των Εργατικών για τη διπλωματία απηχούν γενικότερα εκείνες της σημερινής συντηρητικής κυβέρνησης.

Όπως και οι Τόρις, οι Εργατικοί αναμένεται να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία για να τη βοηθήσουν να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή και να ακολουθήσουν μια άκαμπτη πολιτική κατά της Κίνας, μετά τις πρόσφατες υποθέσεις κατασκοπείας και κυβερνοεπιθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το Πεκίνο.

