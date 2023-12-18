Δραματική κατάληξη είχε η καταδίωξη ύποπτου οχήματος που ξεκίνησε από τη Νίκαια και έληξε στην Αθηνών-Κορίνθου με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να χάσει τη ζωή του και άλλος ένας να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 04.00 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν για κλοπή αυτοκινήτου στην περιοχή της Νίκαιας. Ξεκίνησαν αμέσως ένα περιπολικό και μια μηχανή της ΔΙΑΣ καταδίωξη του ύποπτου οχήματος από τη Νίκαια το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να τους ξεφύγει στην Αθηνών - Κορίνθου.

Οταν έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο αυτοκίνητα εκ των οποίων το ένα το σταμάτησαν ωστόσο το δεύτερο ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Το περιπολικό και η μηχανή τη ΔΙΑΣ άρχισαν να το καταδιώκουν.

Στο ύψος του Ασπροπύργου, κοντά στη λίμνη Κουμουνδούρου, ο οδηγός του ύποπτου οχήματος έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό με αποτέλεσμα μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχε στην καταδίωξη να πέσει πάνω σε περιπολικό όταν ο οδηγός του φρέναρε απότομα.

Η φωτογραφία που αποκαλύπτει το Law and Order, είναι σοκαριστική, με τη μοιραία μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ο ένας σοβαρά και να μεταφερθούν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα ο 29χρονος. Ο συνεπιβάτης ΄που είναι σοβαρά τραυματισμένος, το πρωί μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει καταφέρει να συλλάβει ένα άτομο.

