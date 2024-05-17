Το Hotel Rössli είναι ένα παραδοσιακό ελβετικό πανδοχείο 100 ετών στο χωριό Ούντερμπαχ (μόλις 500 κατοίκων) και ειδυλλιακή θέα στις Ελβετικές Αλπεις. Αν και εξωτερικά δεν προκαλεί καμία υποψία παράνομης δραστηριότητας, εν τούτοις ένα μεγάλο μυστήριο τυλίγει το πανδοχείο: Φήμες λένε ότι ήταν κέντρο κινεζικής κατασκοπείας!

Η θέα στις Άλπεις και την αεροπορική βάση από τα παράθυρα του Hotel Rössli

Συγκεκριμένα, το 2018 μία οικογένεια Κινέζων εμφανίστηκε από το πουθενά και αγόρασε το πανδοχείο. Μάλιστα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, η οικογένεια Γουάνκ προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στην τοπική κοινωνία - σε τέτοιο βαθμό που «φέρονταν ως Ελβετοί».Το μόνο παράπονο των ντόπιων ήταν ότι έκλεισαν το εστιατόριο του πανδοχείου, όταν το αγόρασαν.

Όμως, εμφανίστηκαν πράγματι από το πουθενά;

Μάλλον όχι πιστεύουν οι ελβετικές αρχές που, κάποια στιγμή το 2023, έκαναν έφοδο στο πανδοχείο, συνέλαβαν τους ιδιοκτήτες και τον γιο τους με την υποψία της κατασκοπείας και κόλλησαν στην πόρτα ένα σημείωμα: «Το πανδοχείο είναι κλειστό».

Ο λόγος; Περίπου 100 μέτρα από το πίσω μέρος του πανδοχείου εκτείνεται ένας αεροδιάδρομος, που η Ελβετία είχε προγραμματίσει να χρησιμοποιήσει για τα F-35 , το πιο προηγμένα και ακριβά μαχητικά στον κόσμο, που θα παραδοθούν το 2028.

Κοιτώντας από το παράθυρο της τραπεζαρίας του Hotel Rössli

Αξιωματούχοι της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και της Βρετανίας, ανέφεραν ότι το πανδοχείο ήταν μία «βιτρίνα», πίσω από την οποία δρούσαν οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Οι Γουάνγκ ήταν κατάσκοποι και αγόρασαν το Hotel Rössli για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με το F-35. Εσι, μετά και από πιέσεις των ΗΠΑ, απελάθηκαν.

Mystery in the Alps: A Chinese Family, a Swiss Inn and the World’s Most Expensive Weapon https://t.co/9lNcxZ4HfC — Michael Smith (@MickWSmith) May 17, 2024

Το ξενοδοχείο 3 αστέρων λειτουργεί έως και σήμερα αλλά οι Γουάνγκ έχουν επιστρέψει στην Κίνα.

Οι ίδιοι αρνούνται κάθε κατηγορία για κατασκοπείας και λένε ότι απλά δούλευαν το πανδοχείο τους, οργανώνοντας πεζοπορίες και βόλτες σε ένα κοντινό τελεφερίκ για τους ντόπιους και τους τουρίστες.

«Η αλήθεια για το αν οι Γουάνγκ ήταν ξενοδόχοι ή ένα μυστικό όπλο στη δεκαετή προσπάθεια του Πεκίνου να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα από τα πιο στενά προστατευμένα στρατιωτικά μυστικά της Αμερικής μπορεί να μην γίνει ποτέ γνωστή. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον για στρατιωτικά μυστικά διαχέεται σε νέα και μακρινά μέρη», σημειώνει η WSJ.

Φωτογραφίες από top-hotels-switzerland.com





Πηγή: skai.gr

