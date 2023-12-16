Τροπολογία για το μεταναστευτικό: Την Τετάρτη η ψηφοφορία στη Βουλή

Την Τετάρτη ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Άσυλου που εντάχθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και προβλέπει την υπό προϋποθέσεις νομιμοποίηση μεταναστών που εργάζονται στη χωρά μας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Δημήτρης Καιρίδης τόνισε ότι "η χώρα δεν αλλάζει μεταναστευτική πολιτική και είναι αυστηρή απέναντι στην παράνομη διακίνηση.

Πρόσθεσε ότι "έχουμε πρόβλημα συρρίκνωσης του ανθρώπινου δυναμικού της πατρίδας μας", επισημαίνοντας ότι "η νόμιμη μετανάστευση, λελογισμένα, μπορεί να γίνει αναπτυξιακός μοχλός.

Την ίδια ώρα συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά παραπέμπουν σε δήλωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου πριν τρεις μήνες, οπού όπως αναφέρουν - ο κ. Μαρινάκης είχε τονίσει πως" δεν υπάρχει καμία πρόθεση της Κυβέρνησης για ελληνοποιήσεις ή νομιμοποιήσεις ".

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι η ρύθμιση έχει επαρκώς αναλυθεί.

Τονίζουν ότι η διαφορά μεταξύ εφάπαξ συγκεκριμένου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπό τον όρο της ανάκλησης και ελληνοποιήσεων είναι τόσο προφανής που περαιτέρω ανάλυση είναι περιττή.

Υπέρ της τροπολογίας τάσσονται ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ενώ βελτιώσεις ζητάει το ΚΚΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.