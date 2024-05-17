Φράνκο Ντι Μάρε: Πέθανε από σπάνια μορφή καρκίνου ο δημοσιογράφος τη RAI

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φράνκο Ντι Μάρε πέθανε σήμερα σε ηλικία 68 ετών εξαιτίας επιδείνωσης του μεσοθηλιώματος, μίας σπάνιας μορφής καρκίνου από την οποία έπασχε.

Ο Ντι Μάρε ήταν από τους γνωστότερους δημοσιογράφους της Rai και είχε εργαστεί, μεταξύ των άλλων, ως απεσταλμένος στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Στη συνέχεια είχε παρουσιάσει σειρά εκπομπών και είχε διατελέσει διευθυντής του καναλιού Rai Tre.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφερθεί στις αιτίες της ασθένειάς του, η οποία θεωρούσε ότι συνδεόταν με την έκθεση σε απεμπλουτισμένο ουράνιο και σε αμίαντο, κυρίως στην πρώην Γιουγκοσλαβία και στο Κόσοβο.

Σε βιβλίο του είχε κάνει αναλυτική αναφορά στο "σύνδρομο των Βαλκανίων".

Ο Ιταλός δημοσιογράφος είχε καλύψει γεγονότα κυρίας σημασίας, από την Αλγερία μέχρι την Λατινική Αμερική και την Ιαπωνία, και είχε υπογράψει σειρά βραβευμένων ερευνών με αποκαλύψεις που αφορούσαν τη μαφία. Σε μια από τις αποστολές του είχε γνωρίσει και καταφέρει να υιοθετήσει την Στέλλα, ένα κοριτσάκι δέκα μηνών.

Η ιταλική δημόσια τηλεόραση σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι "ο θάνατος του Φράνκο Ντι Μάρε προκαλεί μεγάλο πόνο και θλίψη" και ότι "η Rai του εκφράζει όλη της την ευγνωμοσύνη".

Στην τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή του στο ιδιωτικό κανάλι Nove, ο καταξιωμένος απεσταλμένος, συνδεδεμένος με μηχάνημα που του επέτρεπε να αναπνέει, είχε εκφράσει πικρία για το ότι, στο παρελθόν, ορισμένα διευθυντικά στελέχη της ιταλικής τηλεόρασης δεν είχαν ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αιτήματά του που αφορούσαν την ασθένειά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.