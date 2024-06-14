Τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αμετακίνητοι έμειναν στις θέσεις τους οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Γιώργος Φλωρίδης, Λίνα Μενδώνη, Χρήστος Στυλιανίδης, Ολγα Κεφαλογιάννη, Βασίλης Κικίλιας, Δημήτρης Παπαστεργίου και Σοφία Ζαχαράκη.

Με βάση τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, ο ανασχηματισμός δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ευρύς. Ωστόσο, φαίνεται πως ο πρωθυπουργός πήρε το μήνυμα της κάλπης για την ακρίβεια, κάτι που αποτυπώνεται και στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Όπως άλλωστε σχολιάζουν σχετικά κυβερνητικά στελέχη οι αλλαγές αποτυπώνουν τις "προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος: Ακρίβεια. Αγρότες και Περιφέρεια."

Ειδικότερα, νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος αποτελούν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος αναλαμβάνει το «νευραλγικό» χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Ανάπτυξης και της ακρίβειας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στο υπουργείο Μετανάστευσης και ο Κώστας Τσιάρας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και οι Κώστας Γκιουλέκας, Βασίλης Οικονόμου, Ζωή Ράπτη, Κώστας Καραγκούνης, Ιάσων Φωτήλας, Χρήστος Κέλλας, Στέφανος Γκίκας, Κατερίνα Παπακώστα. Επιπλέον, νέος ένοικος στο Μέγαρο Μαξίμου με χρέη υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ θα είναι και ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Αναφορικά με τις μετακινήσεις, η Νίκη Κεραμέως από υπουργός Εσωτερικών πηγαίνει στο υπουργείο Εργασίας, παραχωρώντας τη θέση της στον Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος αναβαθμίζεται από υφυπουργός. Παράλληλα, μετακινούνται οι Χρήστος Δήμας (υφυπουργός Οικονομικών) και ο Βασίλης Σπανάκης (αναπληρωτής Εσωτερικών για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης).

Εκτός κυβερνητικού σχήματος μένουν οι υπουργοί Κώστας Σκρέκας, ο Λευτέρης Αυγενάκης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Δημήτρης Καιρίδης, αλλά και οι υφυπουργοί Χριστίνα Αλεξοπούλου, Χάρης Θεοχάρης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Μάξιμος Σενετάκης, Μαρία Κεφαλά, Σταύρος Κελέτσης, Γιάννης Παππάς.

«Ο ανασχηματισμός απαντά στο αίτημα των πολιτών»

Κυβερνητικά στελέχη σχολίασαν σχετικά πως πρόκειται για έναν ανασχηματισμό που απαντά στο αίτημα των πολιτών «σας εμπιστευόμαστε, αλλά γίνετε καλύτεροι, προχωρήστε πιο γρήγορα». Και, ταυτόχρονα, δίνει ένα μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης.

Ο Πρωθυπουργός αξιολογεί αποτελεσματικότητα και εργατικότητα. Με το νέο κυβερνητικό σχήμα να χαρακτηρίζεται από αλλαγές και προσθήκες που δηλώνουν τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος: Ακρίβεια. Αγρότες και περιφέρεια. Και αποτελεσματικότερο κράτος για καλύτερη καθημερινότητα.

Οι πολίτες ψήφισαν τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 για δεύτερη φορά με εντολή να εφαρμόσουν ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων μέχρι το 2027.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους. Και για αυτό αναβαθμίζεται από αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών σε υπουργό, ο Θοδωρής Λιβάνιος, ενώ η Νίκη Κεραμέως αναλαμβάνει ένα εξίσου κρίσιμο υπουργείο, το Εργασίας. Υφυπουργός στο υπουργείο Εσωτερικών, με αρμοδιότητα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναλαμβάνει ο προερχόμενος από το Εργασίας, Βασίλης Σπανάκης. Καταργείται, έτσι, η θέση του αναπληρωτή υπουργού στο Εσωτερικών.

Στο υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει το έργο του ο Κωστής Χατζηδάκης. Ενώ τη θέση του Χάρη Θεοχάρη αναλαμβάνει ο Χρίστος Δήμας.

Στη θέση του Κώστα Σκρέκα ο οποίος έδινε μέχρι σήμερα τη μάχη κατά της ακρίβειας στο υπουργείο Ανάπτυξης, τοποθετείται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε μια κίνηση που δείχνει ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Αλλαγές υπάρχουν και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου υπουργός αναλαμβάνει ο Κώστας Τσιάρας και υφυπουργός ο Χρήστος Κέλλας. Δύο στελέχη της ΝΔ που προέρχονται από τη Θεσσαλία.

Στο Μεταναστευτικό στη θέση του Δημήτρη Καιρίδη τοποθετείται ο Νίκος Παναγιωτόπουλος προερχόμενος από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Για τις θέσεις των υφυπουργών αξιοποιούνται πρόσωπα από τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα όπως ο Ιάσωνας Φωτήλας στο Πολιτισμού, ο Κώστας Καραγκούνης στο Εργασίας, ο Χρήστος Κέλλας στο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Κώστας Γκιουλέκας για θέματα Μακεδονίας-Θράκης. Με κριτήρια όχι γεωγραφικά, αλλά εργατικότητας και αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό την Έρευνα και την Καινοτομία αναλαμβάνει η Ζωή Ράπτη και το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής η Κατερίνα Παπακώστα (το 3ο στέλεχος από τη Θεσσαλία που μπαίνει στη νέα κυβέρνηση).

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι δύο αποχωρήσεις των προηγούμενων μηνών καλύπτονται με την προσθήκη του επί χρόνια στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, που μέχρι σήμερα ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής και αναλαμβάνει Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική επιλογή, ενώ στη θέση του παραμένει ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής, με τις ίδιες αρμοδιότητες.

Επισημαίνεται ότι αλλαγές δεν υπάρχουν σε υπουργεία, όπως το Υγείας, το Δικαιοσύνης και το Περιβάλλοντος και το Ενέργειας όπου έχουν δρομολογηθεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα 4 υπουργεία όπου έγιναν αλλαγές στους επικεφαλής τους, στο επόμενο διάστημα.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Χρήστος Δήμας

Υφυπουργός: Θάνος Πετραλιάς

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Κώστας Φραγκογιάννης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος

Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα τοπικής αυτοδιοικησης: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας- Θράκης: Κωσταντίνος Γκιουλέκας

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός: Ζέττα Μακρή

Υφυπουργός: Ιωάννα Λυτρίβη

Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός:Βασίλης Οικονόμου

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός: Θεόδωρος Σκυλακάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Σδούκου

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός: Τάκης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός: Ζωή Ράπτη

Υφυπουργός: Άννα Μάνη- Παπαδημητρίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης

Υφυπουργός: Πάνος Τσακλόγλου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Ανδρέας Νικολακόπουλος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Ιάσων Φωτήλας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργός: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Υφυπουργός: Σοφία Βούλτεψη

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός: Κατερίνα Παπακώστα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Κώστας Τσιάρας

Υφυπουργός: Διονύσης Σταμενίτης

Υφυπουργός: Χρήστος Κέλλας

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός: Χρήστος Στυλιανίδης

Υφυπουργός:Στέφανος Γκίκας

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Χρήστος Τριαντόπουλος

Υφυπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υπουργός Επικρατείας: Μάκης Βορίδης

Υπουργός Επικρατείας: Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Γιώργος Μυλωνάκης

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 και αύριο στις 10:00 θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

