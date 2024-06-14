Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι ο νέος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ μετά τον ανασχηματισμό. Μέχρι πρότινος ήταν Γενικός Γραμματέας της Βουλής.

Οι άλλοι δύο είναι ο Θανάσης Κοντογεώργης και ο Παύλος Μαρινάκης, που είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ποιος είναι ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ο Γιώργιος Μυλωνάκης γεννήθηκε στο Πέραμα Αττικής το 1973 και είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Περάματος και συνέχισε τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας Πτυχίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών το 1997.

Το 2000 έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Διεθνή Πολιτική & Ασφάλεια από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Είναι έμπειρο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης. Το 2003 διορίστηκε μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής και το 2006 αποσπάστηκε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών.

Το 2008, μετά από δημόσια πρόσκληση, μετατάχθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όπου και υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου και εκπρόσωπος τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής.

Διατέλεσε Ειδικός Σύμβουλος των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το 2013 έως το 2015 και ασχολήθηκε κυρίως με θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Το 2015 ορίστηκε τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.

Το 2016 αποσπάστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ορίστηκε Σύμβουλος Θεσμών και Διαφάνειας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

Υπήρξε Πρόεδρος και Μέλος Ομάδων Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων στον εβδομαδιαίο, ημερήσιο και ειδικό έντυπο και περιοδικό τύπο.

Είναι Εισηγητής και μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στις θεματικές ενότητες «Ευρωπαϊκά θέματα», «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», «Ευρωπαϊκή Ένωση – Θεσμοί και Πολιτικές».

Πηγή: skai.gr

