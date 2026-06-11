Τραμπ: Ιρανοί αξιωματούχοι μου ζήτησαν να σταματήσω τις επιθέσεις εναντίον της χώρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων την Τρίτη, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από την Τεχεράνη.

Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση CENTCOM, οι Αμερικανικές Δυνάμεις «ξεκίνησαν νέες επιθέσεις αυτοάμυνας» εναντίον πολλαπλών στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως «απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν».

Την ίδια ώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, στη Μινάμπ, στη Σιρίκ και στα λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Κανγκάν του Ιράν.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, ενώ διευκρίνισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις.

Νωρίτερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, προανήγγειλαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν νέα ισχυρά πλήγματα εναντίον σημαντικών ιρανικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης, λίγη ώρα μετά τις νέες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων σε στόχους στο νότιο Ιράν.

Όπως ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν διέταξε το κλείσιμο του πλωτής οδού για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων. «Κάθε πλοίο που επιχειρεί διέλευση θα στοχοποιηθεί», πρόσθεσε.

Ιρανικά ΜΜΕ, μάλιστα, ανέφεραν πως ήδη χτυπήθηκαν δύο «παραβατικά» πλοία χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι «είναι σε εξέλιξη σφοδρές συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και των ναυτικών μονάδων των Φρουρών της Επανάστασης».

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