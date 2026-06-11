Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με μαθήματα ειδικότητας.
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.
Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.
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