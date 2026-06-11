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Πανελλαδικές: Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές

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Πανελλαδικές

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ συνεχίζουν σήμερα, Πέμπτη, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με μαθήματα ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πανελλαδικές εξετάσεις Πανελλαδικές 2026 Πανελλήνιες Εξετάσεις επαλ
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