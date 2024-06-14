Νέος υφυπουργός Πολιτισμού αναλαμβάνει ο Ιάσων Φωτήλας μετά τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ποιος είναι

Ο Ιάσονας Φωτήλας γεννήθηκε στην Πάτρα στις 25 Σεπτεμβρίου 1969. Γιος του Ασημάκη Φωτήλα και της Αλίκης Κακούρη, προέρχεται από μια οικογένεια με έντονη πολιτική δράση ήδη από τον προπάππο του Ασημάκη Φωτήλα (οπλαρχηγό του 1821) και τον παππού του Αριστοτέλη Φωτήλα. Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη και πατέρας δύο παιδιών, του Ασημάκη και της Αλίκης.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ρώμης, La Sapienza, με άριστα. Υλοποίησε ειδική διατριβή με θέμα «Σχέσεις εκκλησίας και κράτους- Δικαιοδοσία της εκκλησίας στο ελληνικό κατεστημένο», καθώς και ειδικά σεμινάρια ενημέρωσης και εξειδίκευσης σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Έχει πολύ καλή γνώση αγγλικών και άριστη ιταλικών.

Ασκεί την ελεύθερη δικηγορία από το 1999 και ειδικεύεται στο Ποινικό Δίκαιο. Ολοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Επίσης, συνεργάστηκε ως δικηγόρος με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας από το 2001. Ακόμη, διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου «Αγίου Αντρέα» Πάτρας. Πριν την κτήση του πτυχίου της νομικής, είχε εργαστεί ως μάνατζερ και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων καθώς και ως εμπορικός αντιπρόσωπος και προμηθευτής ενδυμάτων σε καταστήματα της νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Διαθέτει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Συνεργάστηκε με το σύνολο των ομογενειακών ενώσεων και φορέων προσφέροντας βοήθεια και νομική υποστήριξη σε πλήθος συμπατριωτών μας στην Ιταλία. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας καθώς και μέλος του ΔΣ της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πατρινού Καρναβαλιού. Έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το θέατρο όπου έχει επανειλημμένα διακριθεί, κερδίζοντας το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου σε πανελλήνιους διαγωνισμούς ερασιτεχνικού θεάτρου.

Το 2010 κατέβηκε ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Κέντρου της Πόλης με τον κ. Δημήτριο Κατσικόπουλο.

Εξελέγη πρώτη φορά Βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Αχαΐας τον Ιανουάριο 2015 με το κόμμα «Ποτάμι». Τον Οκτώβριο 2016 διεγράφη από το κόμμα «Ποτάμι» και ανεξαρτοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο 2017 προσχώρησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της «Νέας Δημοκρατίας». Από τον Απρίλιο 2017 είναι αναπληρωτής Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.

Επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2019 με το κόμμα «Νέα Δημοκρατία».

Είναι Γραμματέας της ∆ιαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων. Έχει διατελέσει μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικών Υποθέσεων.

