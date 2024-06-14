Νέος υφυπουργός Υποδομών και Συγκοινωνιών είναι βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.



Ο Βασίλης Οικονόμου (Καπανδρίτι, 17 Μαΐου 1968) είναι Έλληνας πολιτικός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ.

Ως έφηβος ασχολήθηκε με τον κλασικό αθλητισμό (Πανελληνιονίκης στο τριπλούν και μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου Εφήβων). Έχει σπουδάσει Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ είναι υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

Είναι παντρεμένος με την ιατρό Χριστίνα Τάκη, έχουν δύο αγόρια και κατοικούν στην Παλλήνη.

Υπήρξε Μέλος του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ από το 1990 έως και το 1996. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ από το 1998 έως το 2000 και Γραμματέας ΠΑΣΠ ΑΕΙ από το 1994 έως το 1996.

Υπήρξε συνεργάτης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το 1997 έως το 2000. Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής (αρχικά Υπολοίπου Αττικής) εξελέγη το 2000, ενώ επανεξελέγη το 2004, το 2007, το 2009 και το 2012. Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων εξελέγη από το Σώμα το 2000. Από το 2004 έως σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, μέλος της Υποεπιτροπής της Βουλής για την παρακολούθηση των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2009 έως το 2010, καθώς υπήρξε και μέλος της Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής από το 2004 έως το 2009.

Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ της Βουλής από το 2010. Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ από το 2009 έως το 2010 της οποίας συμμετέχει από το 2007. Επίσης, διατέλεσε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής και της Υποεπιτροπής για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία το 2009 και το 2010.

Χρημάτισε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ (2005-2010), μέλος της Γραμματείας του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ασφάλειας του ΠΑΣΟΚ (2005-2010) και εισηγητής Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) Άμυνας ΠΑΣΟΚ (2006-2009).

Στις 31 Αυγούστου 2010 ανακοίνωσε την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του νεοσύστατου Δήμου Ωρωπού. Τέθηκε επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δημοτική Συνεννόηση Ωρωπού» αλλά στις δημοτικές εκλογές απέτυχε να εκλεγεί.

Τον Απρίλιο του 2011 μετά και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ίδρυσε με τον άλλο διαγραφέντα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Δημαρά, το κόμμα Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών.

Τον Νοέμβριο του 2011 αποχώρησε μαζί με άλλα 250 μέλη του Άρματος και ίδρυσε μια νέα πολιτική κίνηση με το όνομα Ελεύθεροι Πολίτες, του οποίου ήταν πρόεδρος.

Στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, έπειτα από την εκλογική συνεργασία του κόμματος με την Δημοκρατική Αριστερά, εκλέχθηκε βουλευτής στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Έπειτα, στις εκλογές του Ιουνίου του 2012, επανεκλέχθηκε βουλευτής με τις εκλογικές λίστες της ΔΗΜ.ΑΡ. της οποίας υπήρξε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος έως και τον Ιούνιο του 2014 όταν και ανεξαρτητοποιήθηκε από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα. Από τον Ιούνιο του 2014 ήταν ανεξάρτητος βουλευτής Αττικής. Από τον Ιούλιο του 2014 είναι επικεφαλής της πολιτικής κίνησης του Ριζοσπαστικού Κέντρου «Δημοκρατικός Σύνδεσμος».[3]

Στις 8 Ιανουαρίου 2015, και αφού ψήφισε για Π.Τ.Δ. τον Σταύρο Δήμα, ανακοινώθηκε η προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία, ενώ κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας στην τέταρτη θέση με το κόμμα στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, θέση στην οποία εξελέγη.Το ίδιο συνέβη και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Από το 2019 εκλέγεται βουλευτής στην περιφέρεια Α΄ Ανατολικής Αττικής.

Πηγή: skai.gr

