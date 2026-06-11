Στρατηγική μίας Κυριακής και επανασυσπείρωση ψηφοφόρων

Της Δώρας Αντωνίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε χθες από τον νέο γραμματέα της Ν.Δ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη «να πατήσει γκάζι», περιγράφοντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Ο πρωθυπουργός, ζητώντας από την Πολιτική Επιτροπή της Ν.Δ. να κινητοποιηθεί ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, ξεδίπλωσε όλο το πλαίσιο εντός του οποίου το κυβερνών κόμμα θα κινηθεί. Περιέγραψε τις προτεραιότητες όσον αφορά την προσέγγιση και επανασυσπείρωση ψηφοφόρων, έθεσε τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν στο δρόμο προς τις κάλπες και μίλησε για στρατηγική μίας Κυριακής, καθώς στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι η συζήτηση για δυσκολία στην επίτευξη αυτοδυναμίας και για επαναληπτικές εκλογές μπορεί να λειτουργήσει υπονομευτικά, ενθαρρύνοντας την ψήφο διαμαρτυρίας από ψηφοφόρους που θεωρούν ότι μπορούν την πρώτη Κυριακή να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους και τη δεύτερη Κυριακή να επιστρέψουν ψηφίζοντας Ν.Δ.. «Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή μπορεί να φέρει την αυτοδυναμία» είπε ο πρωθυπουργός.

Η επανασυσπείρωση των ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Ν.Δ. και βρίσκονται στους αναποφάσιστους ή λοξοκοιτάζουν προς άλλα κόμματα είναι ένα κρίσιμο στοίχημα για την αύξηση των ποσοστών και για την προσπάθεια να προσεγγίσει το κυβερνών κόμμα τον στόχο της αυτοδυναμίας. Φαίνεται ότι η προσοχή στρέφεται σε δύο διαφορετικά κοινά. Από τη μία στους κεντρώους ψηφοφόρους, που πείστηκαν να στήριξαν τη Ν.Δ. στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Όχι τυχαία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για διεκδίκηση εκλογής για ρήξη με τα κακώς κείμενα, ένα αφήγημα που προσέλκυσε αυτό το ακροατήριο στο κυβερνών κόμμα και επίσης περιέγραψε την ολοκλήρωση ενός δημιουργικού κύκλου που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε το 2023» Και σε αυτή την επιδίωξη τόνισε ότι «θα πρέπει να ξεναβρεθούμε με όσους φίλους απογοητεύτηκαν, με άλλους είχαμε βρεθεί στη μεγάλη μάχη του ΝΑΙ στην πατρίδα μας».

Από την άλλη, είναι σαφής η επιδίωξη να θωρακιστεί το παραδοσιακό ακροατήριο της παράταξης από «σειρήνες» που ασκούν κριτική στην ηγεσία της Ν.Δ. από δεξιά. Ιδιαίτερα ενόψει της δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, που θα επιδιώξει να κερδίσει ψηφοφόρους από το πιο συντηρητικό ακροατήριο του κυβερνώντος κόμματος. Ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στις επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική αλλά και στα εξοπλιστικά προγράμματα για την αποτελεσματική θωράκιση και ενίσχυση της αποτρεπτική ισχύος. Για να επισημάνει ότι όλα αυτά «συγκροτούν απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης».

Κεντρικό στοιχείο στο προεκλογικό αφήγημα του κυβερνώντος κόμματος είναι η φράση «το είπαμε, το κάναμε» με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ταυτιστεί στη συνείδηση των ψηφοφόρων με την παραγωγή συγκεκριμένου και μετρήσιμου έργου. Αυτό, άλλωστε, ζήτησε ο πρωθυπουργός από τα κομματικά στελέχη. Να επανέρχονται διαρκώς στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και να τα υπενθυμίζουν στους ψηφοφόρους, που μπορεί να θεωρούν κάποια πράγματα ως δεδομένα πλέον.

Όσον αφορά την αντιπολίτευση, στο προεκλογικό αφήγημα του κυβερνώντος κόμματος κατατάσσεται όλη σε έναν θολό «θίασο», χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις και απαντήσεις για τα προβλήματα. Πάνω σε αυτή την περιγραφή της αντιπολίτευσης οικοδομείται το αφήγημα ότι επί της ουσίας συνιστά μονόδρομο η επιλογή της Ν.Δ. από όσους επιθυμούν τη σταθερότητα και το σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Πηγή: skai.gr

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