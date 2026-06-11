Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τον τελευταίο καιρό, ένα από τα θέματα που κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση και που προσπαθεί συνεχώς να αναδεικνύει η κυβέρνηση, είναι η μεγάλη δέσμη μέτρων της για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.



Για το χρέος του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα είναι σαν να μην ιδρώνει το αυτί κανενός.

Ο Δεκέμβριος του 2025 τελείωσε με 2,58 δισ. ευρώ φέσια. Είμαστε στον Απρίλιο και ήδη έχουν αυξηθεί στα 2,92 δισ. ευρώ έστω καθώς η αποκλιμάκωση σε σχέση με το Μάρτιο που έκλεισε στα 2,96 δισ. ευρώ ήταν οριακή.



Ακόμη και τα χρέη της ΑΑΔΕ αυξήθηκαν σημαντικά. 558 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο, 737 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Η …περίφημη ειδική επιτροπή που δημιούργησε το Υπουργείο Οικονομικών για να λύσει το πρόγραμμα δεν έχει δώσει ούτε φωνή ούτε ακρόαση και μάλιστα το χρονοδιάγραμμα της εμφάνισης των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου της – σύμφωνα μάλιστα με επίσημες τοποθετήσεις από στελέχη του Υπουργείου – μετατίθεται ένα χρόνο αργότερα, στα τέλη αυτής της χρονιάς. Κι αν γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, που είναι ένα σενάριο, ποιος ξέρει πότε...



Σημασία έχει πως η σούμα βγάζει 3,66 δισ. ευρώ οφειλές, σημαντική ρευστότητα που τη στερείται ο ιδιωτικός τομέας. Το Δεκέμβριο του 2017 ήταν στα 3,32 δισ. ευρώ κι από την αρχή της χρονιάς η αύξηση ξεπερνά το μισό δισ (522 εκατ. ευρώ)!!!



Μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς, μου έλεγαν μεταξύ σοβαρού και αστείου «ας κάνουν μια ρύθμιση στον εαυτό τους για να τα αποπληρώσουν» αλλά το θέμα δεν είναι η ρευστότητα. Για αυτό το ζήτημα, λεφτά υπάρχουν, απλά το Ελληνικό κράτος δεν έχει ακόμη βρει τους λόγους για τους οποίους τα χρήματα που πιστώνονται ΔΕΝ φτάνουν έγκαιρα στους δικαιούχους.



Από το Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1 δισ. ευρώ. Στο 4μηνο βρίσκονται στα 1,47 με αύξηση περίπου 50 εκατ. ευρώ από την αρχή της χρονιάς.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 730 εκατ. ευρώ, με αύξηση 64 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025. Σε αυτά περιλαμβάνονται 166 εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.



Πολύ λιγότερο νοικοκυρεμένοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το «κοντέρ» για τον Απρίλιο γράφει 336 εκατ. ευρώ σχεδόν διπλάσια από το Δεκέμβριο που ήταν στα 180εκατ€



Μικρή μείωση 5 εκατ. ευρώ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στα 203 εκατ. ευρώ.



Τον …ιό της αύξησης των οφειλών κόλλησε και ο Κρατικός προϋπολογισμός. Συν 56εκατ€ οι οφειλές τον Απρίλιο, στα 183 εκατ. ευρώ,

Τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 163 εκατ. ευρώ. Οι πρωτιές δεν αλλάζουν, παραδοσιακά τις έχουν τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης που μαζί έχουν το 74% των οφειλών.

Όσον αφορά στην ΑΑΔΕ, από τα 737 εκατ. ευρώ των οφειλών της:

161 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

467 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

5 εκατ. ευρώ αφορούν λοιπούς φόρους

104 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα



Βέβαια, υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 191 εκατ. ευρώ!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον 366 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.



Στον αντίποδα, στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Πηγή: skai.gr

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