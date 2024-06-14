«Άγονο» χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, στον οποίο όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός προχώρησε, «υπό το βάρος της μεγάλης ήττας της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σημειώνει:

«Η αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, η τραγελαφική διαχείριση της αγροτικής πολιτικής και η αποδόμηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν αντιμετωπίζονται με κομματικούς συμβιβασμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στοχευμένες πολιτικές και αλλαγή πλεύσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του υπουργικού συμβουλίου διατήρησαν τα χαρτοφυλάκια τους, συμπεριλαμβανομένων όσων δημοσίως επικαλούνταν ως άλλοθι της αβελτηρίας τους το «41%».

Μήνυμα, συνεπώς, δεν ελήφθη».

Πηγή: skai.gr

