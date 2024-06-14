Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο φιλοξενήθηκε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες γύρω από το «φλερτ» της Κουμουνδούρου με το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι σαφές ότι ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος που αντιπολιτεύεται τη ΝΔ, είναι σε μια αναδιάταξη. Το καλό είναι κάτι να έχει δρομολογηθεί στην Κεντροαριστερά μέχρι τις Εθνικές Εκλογές», επεσήμανε αρχικά ο κ. Ζαχαριάδης, σημειώνοντας ότι συμφωνεί με την πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη για κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με το ΠΑΣΟΚ, αλλά διαφωνεί με τη συνομιλία με την Πλεύση Ελευθερίας.

«Ο πολύς ο κόσμος αυτήν τη στιγμή δεν είναι ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχασε 350.000 ψήφους, ούτε στο ΠΑΣΟΚ ούτε στη Νέα Αριστερά, αλλά στην αποχή, επομένως αντί να συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των πολιτών για να τους κερδίσουμε. Όσοι απείχαν ναι μεν έδειξαν απόσταση από τη ΝΔ, αλλά έστειλαν και το μήνυμα ότι δεν είναι έτοιμοι ούτε και για εμάς».

Σε ερώτηση για συνομιλία με τη Νέα Αριστερά, ο Κώστας Ζαχαριάδης υπογράμμισε πως «δεν χρειάζεται να σπαταλήσουμε τόση ενέργεια με ένα κόμμα που σε χαλαρή ψήφο δεν πήρε ούτε 2,5%», ενώ ταυτόχρονα προσέθεσε ότι χρειάζεται να κάνουν όλοι την αυτοκριτική τους, βάζοντας στο κάδρο και τον Πέτρο Κόκκαλη.

«Πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ κατέληξε ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να προσδιορίσει με ακρίβεια τη φυσιογνωμία του, αποκλείοντας κάθε ζήτημα ηγεσίας.

