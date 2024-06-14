Νέος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναλαμβάνει ο Κώστας Καραγκούνης βάσει των όσων ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης .

Ο Κώστας Καραγκούνης γεννήθηκε το 1975 και είναι γιος του Ανδρέα Καραγκούνη και της Παναγιώτας Χριστοδούλου.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου του Λονδίνου UEL από το οποίο αποφοίτησε με άριστα με ειδίκευση στον τομέα του Διεθνούς Δικαίου. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου UNIVERSITY OF EDINBURGH, ειδικευόμενος στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ξένες γλώσσες: Αγγλική και Γαλλική.

Εξελέγη βουλευτής Αιτωλοκαρνανίας με τη Ν.Δ. στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.

Με την πολιτική ασχολείται ήδη από τις τάξεις της Ο.Ν.ΝΕ.Δ και της Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. Νομικής.

Έχει διατελέσει διευθυντής του πολιτικού Γραφείου του, επί σειρά ετών, βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και Υφυπουργού Γεωργίας κου Ανδρέα Καραγκούνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.