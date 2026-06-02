Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά . Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Α. Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς

Την Τετάρτη Ηλιοφάνεια , και μόνο το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά , ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς.

Τέλος την Πέμπτη στα Δ – Κ και Β κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Αττική

Καιρός σήμερα Ηλιοφάνεια Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , στα γύρω ορεινά , το μεσημέρι και το απόγευμα. Η Θερμοκρασία: έως 30 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

