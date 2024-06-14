Ένα από τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, είναι και ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης στη θέση του Στάθη Κωνσταντινίδη.

Δείτε το βιογραφικό του

Ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960.

Αρχικά, αποκτά το πτυχίο της Νομικής και στη συνέχεια το πτυχίο των Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ποινικό Δίκαιο και υποψήφιος διδάκτορας στο Συνταγματικό Δίκαιο, στην έδρα της Πολιτικής Ιστορίας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνος σε θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου 2009 και την εκλογή του Αντώνη Σαμαρά στη θέση του Προέδρου του κόμματος, διετέλεσε Γραμματέας Προγράμματος της ΝΔ, ως την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τη Δημαρχία της Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2010.

Μετά το πέρας των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών του Νοεμβρίου 2010 συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης με την παράταξη «Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη». Αρχές του 2011 ορίστηκε αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών στη ΝΔ και αναπληρωματικό μέλος της Πολιτικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Διετέλεσε εκπρόσωπος της ΝΔ στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπήρξε Τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΝΔ καθώς και μέλος σε πολλές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, και μέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, υπήρξε Πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας, Γραμματέας της Ομάδας Φιλίας με το Κοινοβούλιο της Αλβανίας και Μέλος των Ομάδων Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με τα Εθνικά Κοινοβούλια των Η.Π.Α., Ιράν, Ισραήλ και Βουλγαρίας.

Είναι το τρίτο ιδρυτικό μέλος της Νεολαίας της Ν.Δ. στη Βόρειο Ελλάδα, μέλος της ΜΑΚΙ, μέλος της ΟΝΝΕΔ, μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από το 1974. Υπήρξε, επίσης, ιδρυτικό μέλος των Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ) Δικηγόρων και Πολιτιστικών Φορέων της Ν.Δ.

Διαγράφηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2012 από τη ΝΔ μαζί με άλλους βουλευτές του κόμματος λόγω καταψήφισης του δεύτερου μνημονίου στήριξης, για να επανενταχθεί σε αυτή εκ νέου στις 3 Απριλίου του ίδιου χρόνου.

