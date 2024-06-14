Η Ζωή Ράπτη αναλαμβάνει υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον ανασχηματισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ποια είναι η Ζωή Ράπτη

Η Ζωή Ράπτη, Δικηγόρος, LL.M., είναι Βουλευτής Β’ Περιφέρειας Αθηνών στο Βόρειο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού.

Μέχρι σήμερα εκτελούσε χρέη κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της ΝΔ, ενώ από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητες την Ψυχική Υγεία και τις Εξαρτήσεις.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο με διάκριση Master of Laws (LLM with honours) in International Commercial Law στο University of Kent at Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας.

Είναι δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση σε θέματα δικαίου του περιβάλλοντος και της χωροταξίας. Έχει χειριστεί με επιτυχία σημαντικές υποθέσεις για την διάσωση κοινοχρήστων χώρων σε πολλές περιοχές στην χώρα μας, μεταξύ των οποίων και της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων στο Ψυχικό.

Επιπλέον, έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (2010- 2015). Ήταν υποψήφια στις Ευρωεκλογές με την Νέα Δημοκρατία το 2014 και στις Βουλευτικές Εκλογές στην Β΄ Περιφέρεια Αθηνών το 2015. Από το 2016 μέχρι σήμερα είναι Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος και μέλος των Τομέων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.

Έχει δεκαεξαετή θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού (1998-2014) καθώς και εκλεγμένη εκπρόσωπος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Πηγή: skai.gr

