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Το Κουβέιτ κλείνει τον εναέριο χώρο του εξαιτίας των επιθέσεων του Ιράν

Το «προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου» του Κουβέιτ και την εκτροπή πτήσεων ανακοίνωσε η αρχή πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου

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Κουβέιτ

Το «προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου» του Κουβέιτ και την εκτροπή πτήσεων ανακοίνωσε η αρχή (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου, το οποίο υπέστη επίθεση από το Ιράν σε αντίποινα για τους νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε διότι «το κράτος του Κουβέιτ υπέστη αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις» και εξαιτίας «των δυνητικών κινδύνων για την πολιτική αεροπορία», ανέφερε η πηγή αυτή στα αραβικά μέσω X.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κουβέιτ εναέριος χώρος Κρίση στη Μέση Ανατολή
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