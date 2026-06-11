Το Κουβέιτ κλείνει τον εναέριο χώρο του εξαιτίας των επιθέσεων του Ιράν

Το «προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου» του Κουβέιτ και την εκτροπή πτήσεων ανακοίνωσε η αρχή (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας του εμιράτου του Κόλπου, το οποίο υπέστη επίθεση από το Ιράν σε αντίποινα για τους νέους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε διότι «το κράτος του Κουβέιτ υπέστη αμαρτωλές ιρανικές επιθέσεις» και εξαιτίας «των δυνητικών κινδύνων για την πολιτική αεροπορία», ανέφερε η πηγή αυτή στα αραβικά μέσω X.

بيان صحفي



تعلن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً بدءا من الساعه ٤:٥٠ صباح اليوم الخميس وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقاً للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية… — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 11, 2026

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Πηγή: skai.gr

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