Ο Στέφανος Γκίκας είναι ένα από τα νέα πρόσωπα που έλαβαν θέση στο νέο κυβερνητικό σχήμα, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού.

Ο βουλευτής Κέρκυρας της Ν.Δ. τοποθετήθηκε στη θέση του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το βιογραφικό του

Ο κ. Γκίκας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1960 και είναι Αρχιπλοίαρχος εν αποστρατεία, σύμφωνα με το βιογραφικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και του Επιχειρησιακού Κέντρου Εκπαιδεύσεως του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Παράλληλα, είναι κάτοχος των παρακάτω μεταπτυχιακών τίτλων:

Μεταπτυχιακό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστήμιο Μόντερεϊ των ΗΠΑ

Μεταπτυχιακό στην Ναυτική Επιστήμη και Στρατηγική

Μεταπτυχιακό στις Στρατηγικές & Αμυντικές Σπουδές

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό σε μάχιμες θέσεις επί 30 χρόνια, παραιτηθείς το 2007, με το βαθμό του αρχιπλοιάρχου, για να πολιτευθεί. Την περίοδο 2000-2003 επελέγη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να υπηρετήσει σε διπλωματική θέση στην Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Από τη θέση του Εθνικού Εκπροσώπου σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας διαπραγματεύτηκε πολλές υποθέσεις κυρίαρχου εθνικού ενδιαφέροντος, όπως το πλέγμα σχέσεων ΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιμετώπιση της τουρκικής στάσης.

Υπήρξε στενός συνεργάτης και υπεύθυνος επικοινωνίας δυο Υπουργών Εθνικής Άμυνας στην Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, του κ. Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου και του κ. Ευάγγελου Μεϊμαράκη, όντας Εκπρόσωπος Τύπου και Διευθυντής Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας την τριετία 2004-2007. Εκλέγεται πρώτη φορά βουλευτής Κερκύρας στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 με τη Νέα Δημοκρατία. Από τον Μάρτιο του 2010 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, ήταν μέλος του Τομέα Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ. και σύμβουλος του Τομεάρχη.Με απόφαση του Προέδρου της Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά, ανέλαβε Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Εθνικής Άμυνας του κόμματος, την 11η Ιανουαρίου 2011.

Επανεκλέγεται βουλευτής Κέρκυρας με την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, της 21ης Μαΐου και 25ης Ιουνίου 2023.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007, κατήλθε ως υποψήφιος Βουλευτής της Ν.Δ. στην Κέρκυρα. Στις Ευρωεκλογές 2009 ήταν ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος στην Κέρκυρα. Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 ήταν ο Α’ επιλαχών Βουλευτής Κερκύρας.

Την περίοδο 2010-2011 ήταν ειδικός Σύμβουλος του Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ. Διετέλεσε επίσης αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ. (2011-2012), ενώ στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, ήταν υποψήφιος Βουλευτής Κερκύρας. Τέλος, διετέλεσε τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της Ν.Δ. (2012-2015).

Πηγή: skai.gr

