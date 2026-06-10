Της Μαρίνας Ζιώζιου

Η συζήτηση για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ μετά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχει ήδη ανοίξει, με τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους να αναζητούν τα πρώτα σημάδια για το πού μπορεί να κινηθεί ο πήχης ανά επιστημονικό πεδίο. Η φετινή εικόνα, όπως διαμορφώνεται από τη δυσκολία των θεμάτων, τις πρώτες αντιδράσεις από τα εξεταστικά κέντρα και τη βαρύτητα συγκεκριμένων μαθημάτων, επιτρέπει μια αρχική αποτύπωση των τάσεων, όχι όμως και ασφαλείς προβλέψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, πρόεδρος του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ-AFTER SCHOOL και μαθηματικός, υπογραμμίζει ότι κάθε εκτίμηση πριν από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης πρέπει να διαβάζεται με προσοχή. Όπως σημειώνει, «αν και είναι ιδιαίτερα πρόωρο και επισφαλές να διατυπωθούν ασφαλή συμπεράσματα πριν από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών, μπορούμε να επιχειρήσουμε μια πρώτη εκτίμηση για την πορεία των βάσεων εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο».

Η τελική διαμόρφωση των βάσεων δεν εξαρτάται μόνο από το αν τα θέματα κρίθηκαν εύκολα ή δύσκολα. Στην εξίσωση μπαίνουν οι βαθμολογικές επιδόσεις στο σύνολό τους, ο αριθμός των εισακτέων, οι συντελεστές βαρύτητας, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αλλά και οι επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά δελτία. Για τον λόγο αυτό, η ίδια επίδοση μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση από σχολή σε σχολή, ανάλογα με τη ζήτηση και τη θέση κάθε τμήματος στον χάρτη των προτιμήσεων.

Με βάση τα πρώτα δεδομένα, η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι ενιαία για όλα τα επιστημονικά πεδία. Στις σχολές υψηλής ζήτησης διαφαίνονται τάσεις σταθερότητας, καθώς το ενδιαφέρον των υποψηφίων παραμένει ισχυρό. Αντίθετα, σε τμήματα μεσαίας ή χαμηλότερης ζήτησης, οι βάσεις ενδέχεται να υποχωρήσουν σε σχέση με πέρσι, εφόσον οι επιδόσεις των υποψηφίων κινηθούν χαμηλότερα ή περιοριστεί ο αριθμός όσων υπερβούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Σύμφωνα με τον κ. Καλαϊτζίδη, οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούν στο ότι οι βάσεις των υψηλόβαθμων σχολών θα κινηθούν περίπου στα περσινά επίπεδα. Στις σχολές μεσαίας ζήτησης αναμένεται μια ήπια πτωτική τάση, ενώ στις χαμηλόβαθμες σχολές η πτώση εκτιμάται ότι θα είναι πιο αισθητή.

Το ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο πεδίο εστιάζεται στη διαφορά ανάμεσα στις σχολές κορυφής και στις σχολές μικρότερης ζήτησης. Οι υψηλόβαθμες επιλογές, λόγω του σταθερού ενδιαφέροντος που συγκεντρώνουν κάθε χρόνο, εμφανίζονται πιο ανθεκτικές σε μεγάλες μεταβολές.

Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι η τελική εικόνα θα χρειαστεί προσεκτική ανάγνωση ανά τμήμα και όχι γενικευμένα συμπεράσματα. Μια σχολή υψηλής ζήτησης μπορεί να μείνει κοντά στα περσινά επίπεδα, ενώ ένα τμήμα με περιορισμένο ενδιαφέρον μπορεί να καταγράψει πιο ορατή υποχώρηση.

2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές

Τα σχετικά προσιτά θέματα στη Φυσική εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ως παράγοντας εξισορρόπησης, περιορίζοντας την πτωτική τάση που διαφαίνεται στις βάσεις. Η μεγαλύτερη κινητικότητα αναμένεται στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές του πεδίου.

Κρίσιμη θα είναι η τελική κατανομή των βαθμολογιών. Αν οι επιδόσεις στη Φυσική κινηθούν συνολικά καλύτερα, μπορεί να συγκρατηθεί η όποια πτωτική τάση. Εάν, όμως, οι υποψήφιοι εμφανίσουν χαμηλότερες επιδόσεις σε άλλα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, η τελική εικόνα θα διαφοροποιηθεί ανά σχολή και ανά βαθμολογική ζώνη.

3ο Επιστημονικό Πεδίο - Σπουδές Υγείας και Ζωής

Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, ο κ. Καλαϊτζίδης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Βιολογία. Στο συγκεκριμένο πεδίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένουμε μια εικόνα αντίστοιχη με εκείνη του 2ου πεδίου, με τάσεις υποχώρησης των βάσεων. Τα απαιτητικά θέματα στη Βιολογία ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις επιδόσεις των υποψηφίων, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πτώση, κυρίως στις σχολές που δεν βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Η Ιατρική και οι υπόλοιπες σχολές υψηλής ζήτησης εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν ισχυρές αντοχές, καθώς παραμένουν σταθερά στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων. Αντίθετα, μεγαλύτερες μεταβολές είναι πιθανό να καταγραφούν στα τμήματα μεσαίας ζήτησης, όπου οι επιδόσεις στη Βιολογία μπορεί να επηρεάσουν πιο έντονα την πορεία των βάσεων.

4ο Επιστημονικό Πεδίο - Οικονομίας και Πληροφορικής

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο καταγράφεται, σύμφωνα με τον κ. Καλαϊτζίδη, η πιο σαφής ένδειξη καθοδικής τάσης: «Στο 4ο πεδίο καταγράφονται οι ισχυρότερες ενδείξεις για καθοδική πορεία των βάσεων. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι θα υπάρξει σημαντικός αριθμός υποψηφίων που δεν θα καταφέρει να υπερβεί την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αισθητά την κατανομή των εισακτέων σε αρκετά τμήματα», επισημαίνει.

Ο ρόλος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής είναι κρίσιμος. Αν σημαντικός αριθμός υποψηφίων δεν καταφέρει να την υπερβεί, τότε μπορεί να υπάρξουν κενές θέσεις ή διαφοροποιήσεις στην τελική κατανομή των εισακτέων. Σε αυτή την περίπτωση, η πτώση των βάσεων δεν θα είναι απλώς αποτέλεσμα χαμηλότερων επιδόσεων, αλλά και της ίδιας της δυνατότητας συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων τμημάτων.

Το κοινό στοιχείο και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία είναι ότι οι τελικές βάσεις θα κριθούν από την πραγματική κατανομή των βαθμολογιών, η οποία δεν είναι ακόμη γνωστή. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν τάσεις, δεν υποκαθιστούν όμως τα επίσημα στατιστικά. Με άλλα λόγια, η κατεύθυνση μπορεί να είναι ορατή, αλλά το εύρος των μεταβολών θα αποτυπωθεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση και δημοσιοποιηθούν τα αναλυτικά στοιχεία.

Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι καλούνται να αποφύγουν τις βιαστικές ερμηνείες. Οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών στις βάσεις, ωστόσο η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί από το σύνολο των δεδομένων: τις βαθμολογικές επιδόσεις, την ΕΒΕ, τον αριθμό των εισακτέων και τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό.

Πηγή: skai.gr

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