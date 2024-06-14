Νέος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναλαμβάνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επανέρχεται στο κυβερνητικό σχήμα, έχοντας πλέον στο χαρτοφυλάκιό του την αντιμετώπιση του μείζονος ζητήματος της ακρίβειας.

Το βιογραφικό του

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, γεννήθηκε το 1964 στον Πειραιά και αποφοίτησε από το Λύκειο της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής. Πολιτικός ερευνητής, αναλυτής και σύμβουλος, από το 2000 ως το 2016 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης και πρόεδρος της εταιρείας GPO ΑΕ.

Είναι διδάκτορας δημοσίων πολιτικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, όπου έως τον Ιούνιο του 2019 δίδασκε στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού τμήματος του ΕΚΠΑ, πραγματοποίησε τις Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ στην πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία, με ειδίκευση στην εκλογική κοινωνιολογία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είχε διατελέσει Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας του Προέδρου της ΝΔ από τον Οκτώβριο του 2015 και Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του κόμματος από τον Οκτώβριο του 2016 ως τις νικηφόρες εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουλίου 2019.

Τον Ιούλιο του 2019 ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη Υπουργός Εσωτερικών, ενώ τον Αύγουστο του 2021, είχε αναλάβει Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Στις εκλογές του 2023, εκλέχθηκε Βουλευτής B3 Νοτίου Τομέα Αθηνών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.