Στις 11.30 θα ανακοινωθεί η νέα σύνθεση της κυβέρνησης από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Το προγραμματισμένο για σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο αναβάλλεται, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε τα τηλέφωνα στους βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν χαρτοφυλάκιο αλλά και σε εκείνους που θα αποχωρήσουν ή θα μετακινηθούν. Νωρίς το πρωί «κλείδωσαν» όλες οι λεπτομέρειες για τη σύνθεση της νέα κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιάννη Καντέλη, υπάρχουν αρκετοί υπουργοί που θα βρεθούν εκτός κυβερνητικού σχήματος, κυρίως όσοι έχουν να κάνουν με τα θέματα της καθημερινότητας και κάποιοι άλλοι θα μετακινηθούν σε νέα χαρτοφυλάκια.

Αρκετοί βουλευτές θα μπουν επίσης σε θέσεις κυρίως υφυπουργών ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην κυβέρνηση ενώ και κάποιοι έμπειροι που στο παρελθόν είχαν υπουργεία θα μπουν ξανά σε υπουργικές θέσεις.

Τα σενάρια - Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν

Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένα ονόματα έχουν ήδη ακουστεί που είτε θα μπουν στο νέο κυβερνητικό σχήμα, είτε θα αποχωρήσουν από αυτό. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται έχει «κλειδώσει» η αποχώρηση από το υπουργείο Ενέργειας του Κώστα Σκρέκα, η αποχώρηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Λευτέρη Αυγενάκη, πιθανή θεωρείται και η μετακίνηση της Νίκης Κεραμέως από το υπουργείο Εσωτερικών η οποία και αναμένεται να βρεθεί στο υπουργείο Εργασίας με υφυπουργό τον Κώστα Καραγκούνη.

Εκτός κυβερνητικού σχήματος είναι πιθανόν να βρεθεί και ο κ. Στυλιανίδης αλλά και η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Χωρίς χαρτοφυλάκιο αναμένεται να μείνουν επίσης ο Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα ονόματα των οποίων ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα.

Στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης αναμένεται να βρεθεί ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας ενώ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βρεθεί ως υπουργός ο Κώστας Τσιάρας και ως υφυπουργός ο Χρήστος Κέλλας.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναμένεται να βρεθεί στο υπουργείο Μετανάστευσης στη θέση του Δημήτρη Κερίδη και στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ακόμη, ο Θεόδωρος Λιβάνιος είναι πιθανόν να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών στη θέση της Νίκης Κεραμέως.

Στη θέση, στο υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται να παραμείνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Τέλος, δεν αναμένεται να συγχωνευτούν το υπουργείο Ναυτιλίας με το υπουργείο Μετανάστευσης όπως ακουγόταν.

