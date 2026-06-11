Με «συντριπτικά αντίποινα» στις Αμερικανικές επιθέσεις απειλεί το Ιράν - «Δεν υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών»

Το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων στρατιωτικών επιχειρήσεων των Αμερικανικών Δυνάμεων στο Νότιο Ιράν, είχε άμεσες συνομιλίες με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους.

«Οι ισχυρισμοί του Τραμπ κατά τους οποίους ιρανοί αξιωματούχοι ήλθαν σε επαφή μαζί του δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεφύγει από τον πόλεμο», τόνισαν σε ανακοίνωση οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Σύμφωνα με τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει υπάρξει τέτοια επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, και αυτό που συμβαίνει εδώ, αυτή τη στιγμή, είναι απλώς αυτοάμυνα και προετοιμασία για συντριπτικά αντίποινα σε ό,τι έχουν κάνει οι Αμερικανοί τις τελευταίες ώρες», ανέφερε ο ανταποκριτής του Al Jazeera στην Τεχεράνη.

Το Ανώτατο Στρατιωτικό Αρχηγείο δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα δώσουν συντριπτικές και αποφασιστικές απαντήσεις σε οποιαδήποτε επιθετικότητα και κακόβουλη ενέργεια από τον επιθετικό και τρομοκρατικό αμερικανικό στρατό στην περιοχή, ενώ υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σχετικά με το πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επομένως, δεν υπάρχει καμία αναφορά για συνομιλίες, διαπραγματεύσεις ή τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, παρά μόνο αναφορές για προετοιμασία για «συντριπτικά αντίποινα» των Ιρανών, μετά τις επιθέσεις των Αμερικανικών Δυνάμεων.

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Πηγή: skai.gr

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