Νέoς Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού αναλαμβάνει ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ο Διονύσης Σταμενίτης αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού, όπως και ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Κέλλας.

Το βιογραφικό του

Ο Κώστας Τσιάρας είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγεται στην εκλογική περιφέρεια της Καρδίτσας. Έχει διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης (2019-2023) και υφυπουργός Εξωτερικών (2012-2013). Γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 1966 στην Καρδίτσα. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως ιατρός μικροβιολόγος βιοπαθολόγος. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, ήταν μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΣΕΠΦΥ) Καρδίτσας, καθώς και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Καρδίτσας. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Μελετών Καρδίτσας και του Συνδέσμου Ελληνοαμερικανικής Φιλίας Καρδίτσας.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Καρδίτσας στις εκλογές του 2004 και επανεκλέγεται σε όλες τις επόμενες εκλογές αναμετρήσεις. Έχει διατελέσει υπεύθυνος του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναπληρωτής υπεύθυνος του τομέα Πολιτικής Ευθύνης Προστασίας του Πολίτη και γραμματέας του τομέα Αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας διετέλεσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

Στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ορίστηκε υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας από την έναρξή της μέχρι τις 24 Ιουνίου 2013. Αργότερα, διετέλεσε πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Τον Ιανουάριο του 2016, κατόπιν πρότασης του πρόεδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και μετά από ομόφωνη αποδοχή της από τους βουλευτές, εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Στις εκλογές του 2019 ανανέωσε τη βουλευτική του θητεία και ορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 επανεξελέγη και τον Ιούλιο ορίστηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.