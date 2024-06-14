Αλέξης Τσίπρας: «Το Ινστιτούτο ξεκινάει το ταξίδι του»

«Το Ινστιτούτο που ετοιμάζουμε καιρό τώρα, οι συνεργάτες μου κι εγώ, ήρθε η ώρα να αρχίσει το ταξίδι του. Την προσεχή Δευτέρα ξεκινάμε με την πρώτη μεγάλη δημόσια εκδήλωση. Τη Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα, στο Ωδείο Αθηνών, τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Ιουνίου, έξι ακριβώς χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Πρεσπών» αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, δημοσιεύοντας το πρόγραμμα και μία αφίσα της διάσκεψης.

«Τη Διεθνή Διάσκεψη φιλοδοξούμε να συνδιοργανώνουμε κάθε Ιούνη μαζί με το Ίδρυμα Ζάεφ, με στόχο να προωθούμε το μήνυμα της Ειρήνης και της συνεργασίας των λαών, να εμβαθύνουμε στο διάλογο αλλά και να αναδεικνύουμε προοδευτικές ιδέες, λύσεις και συγκλίσεις στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας» γράφει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πρώτη Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο Ωδείο Αθηνών, έχουν ανταποκριθεί και θα συμμετέχουν διακεκριμένοι καλεσμένοι, κορυφαίοι πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες, νυν και πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι, ειδικοί επιστήμονες, δημοσιογράφοι και αναλυτές από κορυφαία think tanks, από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την Αμερική.

Η Διάσκεψη θα είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες που θέλουν να παραβρεθούν και να την παρακολουθήσουν, με σειρά προσέλευσης. Ενώ θα καλυφθεί ζωντανά με live streaming μετάδοση στο διαδίκτυο.

«Καλή μας αρχή λοιπόν!» καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Πηγή: skai.gr

