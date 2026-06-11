Τραμπ: Αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει τη συμφωνία, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν ξανά «αύριο το βράδυ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν ξανά «αύριο το βράδυ».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο αμερικανικό ειδησεογραφικό κανάλι ότι «49 πύραυλοι Tomahawk χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν στόχους εντός του Ιράν, ορισμένοι από αυτούς σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη».

«Ο πρόεδρος είπε ότι τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη επιχείρησαν πάνω από τον ουρανό του Ιράν, καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και συστήματα αεράμυνας στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στον Περσικό Κόλπο», ανέφερε το Fox.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ είπε επίσης ότι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι τον κάλεσαν και ζήτησαν από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς. Δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα ενώ διευκρίνισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις.

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Πηγή: skai.gr

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