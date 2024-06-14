Ο Χρήστος Κέλλας αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά τις ανακοινώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τη νέα κυβερνητική σύνθεση.

Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε το 1958 στην Καρδίτσα, ενώ είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Επάγγελμα:

1989 – σήμερα: Ιατρός Αναισθησιολόγος – ελεύθερος επαγγελματίας.

1995 – 1996: Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής Σχολής ΤΕΙ Λάρισας.

1998 – 2001: Αιρετός εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

2001 – 2013 Αιρετός εκπρόσωπος στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

2010 – 2013: Αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.

Σπουδές:

1975: Απολυτήριο 1ου Γυμνασίου Αρρένων Λάρισας.

1982: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1982 – 1988: Εξειδίκευση στην Αναισθησιολογία και Εντατική Ιατρική στις πανεπιστημιακές κλινικές του Μύνστερ και της Κολωνίας στην Γερμανία.

Ξένες γλώσσες:

Πτυχίο Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

5/2012: Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ν. Λάρισας.

6/2012: Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ν. Λάρισας,

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Γερμανίας,

Μέλος των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας Ελλάδας-Ρωσίας, Βιετνάμ, Ιαπωνίας και Περού.

1/2015: Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ν. Λάρισας,

Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας,

Αν. Γεν. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

9/2015: Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ν. Λάρισας,

Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας,

Αν. Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας.

7/2019: Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ν. Λάρισας,

Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων,

Επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου,

Αν. Γεν. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας,

Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Γερμανίας.

5/2023: Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ν. Λάρισας

6/2023: Εξελέγη Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Ν. Λάρισας

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

1988 – 1989: Ειδικές δυνάμεις της 32ας Ταξιαρχίας Πεζοναυτών.

2006 – 2014: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων.

2007: Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων.

2008 – 2010: Αντιδήμαρχος Διοίκησης, ΚΕΠ, Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτικής Αστυνομίας και Οικονομικών του Δήμου Λαρισαίων.

11/2010: Εκλέγεται πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων.

2011 – 5/2012: Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων.

2011 – 2014: Αιρετός εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

2010 – 2014: Εκπρόσωπος του Δήμου Λαρισαίων στο δίκτυο υγείας πόλεων.

Μέλος του Ελληνογερμανικού Συλλόγου και άλλων σωματείων με κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.

