Πολλά είναι τα νέα πρόσωπα σε επίπεδο υφυπουργών στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Μεταξύ αυτών και η Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναλαμβάνει υφυπουργός στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η Κατερίνα Παπακώστα γεννήθηκε στη Σουηδία και μεγάλωσε στα Τρίκαλα, αποφοιτώντας με άριστα από το 4o Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το 1998 ασκεί μάχιμη δικηγορία από το κέντρο των Τρικάλων, όπου και εδρεύει.

Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της σχολής Διοικητικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε ηλικία 25 ετών κατήλθε για πρώτη φορά υποψήφια Νομαρχιακή Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Κώστα Γεωργολιού.

Το 2002 εκλέχθηκε για πρώτη φορά νομαρχιακή σύμβουλος με τον συνδυασμό του Ηλία Βλαχογιάννη και ήταν η μοναδική γυναίκα στον περιφερειακό σχηματισμό.

Το 2004, 2007 και 2009 συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ως Υποψήφια στις Βουλευτικές Εκλογές για τον Νομό Τρικάλων, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει και τις τρεις φορές μεγάλο αριθμό ψήφων.

Το 2019 εκλέγεται για πρώτη φορά Βουλευτής, στηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γίνεται η μοναδική γυναίκα Βουλευτής στο Νομό Τρικάλων.

Το 2023, κατερχόμενη για μία ακόμη φορά ως υποψήφια στο συνδυασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξελέγη εκ νέου Βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

