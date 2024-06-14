«Δεξιά Ανακύκλωση. Περσινά ξινά σταφύλια» χαρακτηρίζει τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης - μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο - ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Αυτό το μήνυμα έλαβε ο Πρωθυπουργός;



Του φταίει ο κ. Σκρέκας για το μισό κιλό φέτας και τα υποδεέστερα γερμανικά απορρυπαντικά;



Και προάγει αυτούς που αφήνουν διαρροές των προσωπικών δεδομένων εκλογέων;



Δεξιά Ανακύκλωση.



Περσινά ξινά σταφύλια. June 14, 2024

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η αντίστροφη μέτρηση που άρχισε το βράδυ των ευρωεκλογών για τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνεχίζεται με τον θλιβερό ανασχηματισμό που ανακοίνωσε σήμερα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ο πρωθυπουργός δεν κατάλαβε τίποτα καταγράφοντας το μικρότερο αριθμό ψήφων στην ιστορία της ΝΔ κι αυτό φάνηκε με τις φτωχές και αμήχανες επιλογές του», σημειώνει και συνεχίζει:

«Το γεγονός πως ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υπεύθυνος για το μπάζωμα του χώρου εγκλήματος των Τεμπών "επιβραβεύθηκε" λίγο πριν κατατεθεί στη Βουλή η προαναγγελθείσα από τον ΣΥΡΙΖΑ πρόταση για προανακριτική που θα τον αφορά, αποδεικνύει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πλέον κανένα ηθικό όριο. Όπως "επιβραβεύει" και τον υπεύθυνο για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων, Θεόδωρο Λιβάνιο, τον οποίο μάλιστα αναβαθμίζει, ενώ η κ. Κεραμέως μετά το επίτευγμα της διαρροής προσωπικών δεδομένων ομογενών ψηφοφόρων αναλαμβάνει την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων».

«Ο αποτυχών υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος αναλαμβάνει να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, ενώ ο Δημήτρης Καιρίδης αποπέμπεται γιατί προφανώς δεν υπηρέτησε πιστά την δεξιά ατζέντα στο μεταναστευτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι δεν έχει εφεδρείες, ούτε διαθέτει τα στοιχειώδη πολιτικά αντανακλαστικά για να αντιμετωπίσει αυτό που του συνέβη στην κάλπη των ευρωεκλογών. Το μέλλον διαγράφεται ζοφερό για την κυβέρνηση. Είναι χρέος της δημοκρατικής παράταξης να ανασυνταχτεί γρήγορα για να δώσει λύση στη διακυβέρνηση του τόπου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

