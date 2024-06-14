Νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε πριν λίγο.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Καβάλα στις 18 Αυγούστου 1965.

Είναι παντρεμένος με τη νηπιαγωγό Νατάσα Αγγελίδου. Την περίοδο 1992-2000 εργάστηκε στην εταιρεία “Μάρμαρα Καβάλας ΑΕ” στο τμήμα εξαγωγών και μετέπειτα ως Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ. Την περίοδο 1998-2000 διετέλεσε Γραμματέας και ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την περίοδο 2000 – 2007 άσκησε μάχιμη δικηγορία στην Καβάλα.

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά και τις Διεθνείς Σχέσεις. Παρακολούθησε μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο Κομπιέν της Γαλλίας, ενώ η Διπλωματική του Εργασία αφορούσε στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ.

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Εξελέγη βουλευτής του Νομού Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, για πρώτη φορά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007. Επανεξελέγη, πρώτος σε σταυρούς βουλευτής της Ν.Δ. στην Καβάλα, στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, Μαΐου 2012, Ιανουαρίου 2015, Ιουλίου 2019, Μαΐου 2023 και Ιουνίου 2023.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως και τον Μάιο του 2023 διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Από τον Ιούλιο του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013 διετέλεσε Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συμμετείχε στις Επιτροπές Παραγωγής και Εμπορίου (2007 – 2009), Αποδήμου Ελληνισμού (2007 – 2012), Εξωτερικών και Άμυνας (2009 – 2015), Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, καθώς και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (2015-2019). Υπήρξε μέλος των Εξεταστικών Επιτροπών για τη διερεύνηση των υποθέσεων των ομολόγων (2010) και των υποβρυχίων (2011), της υπόθεσης NOVARTIS (2018), των σκανδάλων στον τομέα της υγείας, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος (2018) Διετέλεσε Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας (2012) και Συντονιστής Κοινωνικών Υποθέσεων (2015-2016) της Νέας Δημοκρατίας. Από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο 2019 είχε αναλάβει καθήκοντα Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας. Από τον Ιούλιο του 2023 είναι μέλος στις Διαρκείς Επιτροπές Παραγωγής & Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων.

Διακρίθηκε στον αθλητισμό, ως πρωταθλητής Βορείου Ελλάδος στην κολύμβηση (1978-1979) και ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Νέων στην υδατοσφαίριση (1980 – 1981). Το 1994 αποχώρησε από την ενεργό δράση ως αθλητής.

Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία (Οκτώβρης 1990 – Ιούνιος 1992)

Πηγή: skai.gr

