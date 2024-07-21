Νότες πάνω στο κύμα: Φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη νησιωτική Ελλάδα

Μόλις ο Ιούλιος φτάσει στη μέση του και η περίοδος των διακοπών αρχίσει για τα καλά, κάθε ακρογιάλι μετατρέπεται σε Μέγαρο Μουσικής… Τα νησιά των Κυκλάδων, κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλοι νησιωτικοί προορισμοί φιλοξενούν, εδώ και χρόνια, φεστιβαλικές εκδηλώσεις που επικεντρώνονται σε συναυλίες λόγιας μουσικής, κλασικής και άλλης.

Πολλά από αυτά τα φεστιβάλ μετρούν ήδη μία ή και δύο δεκαετίες ζωής και στις εκδηλώσεις τους συμμετέχουν καταξιωμένοι αλλά και νεότεροι μουσικοί, έλληνες καλλιτέχνες αλλά και ερμηνευτές από όλο τον κόσμο. Άλλωστε η μουσική είναι η κατεξοχήν κοινή παγκόσμια γλώσσα, που δεν γνωρίζει σύνορα – όπως, βεβαίως, και η θάλασσα…

Έχοντας κατά νου ότι οι περισσότερες από αυτές τις μουσικές εκδηλώσεις δεν αφορούν μονάχα τους κατοίκους των νησιών και τους πρόσκαιρους επισκέπτες τους αλλά απευθύνονται εξίσου και σε ανθρώπους που τις εκλαμβάνουν ως κριτήριο για τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους, καταστρώσαμε έναν πρόχειρο χάρτη με τα σημαντικότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής που μπορεί κανείς να απολαύσει στα ελληνικά νησιά.

9ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, 19 Ιουλίου – 10 Αυγούστου

Με έξι συναυλίες από έντεκα εξέχοντες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνεχίζεται για ένατη χρονιά το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του ιδρυτή του, μαέστρου και πιανίστα Κορνήλιου Μιχαηλίδη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://koufonisiaclassical.com.

Μουσικό Φεστιβάλ Μυτιλήνης, 25 Ιουλίου – 4 Αυγούστου

Χωρίς να είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην κλασική μουσική, το Μουσικό Φεστιβάλ που διοργανώνεται από τον Δήμο Μυτιλήνης επικεντρώνεται στο λυρικό, χορωδιακό και άλλο τραγούδι, με συναυλίες που διοργανώνονται σε εμβληματικούς χώρους στην πόλη της Μυτιλήνης και σε άλλες κωμοπόλεις του Δήμου. Από τις εκδηλώσεις που φιλοξενεί, ξεχωρίζει η συναυλία με μελοποιημένη ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη από τον Γιώργο Κουρουπό (Άρτεμις Μπόγρη, τραγούδι, Θανάσης Αποστολόπουλος, πιάνο, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, απαγγελία), στο Κάστρο της Μυτιλήνης, ένας λυρικός διάλογος ανάμεσα σε δύο φωνές (Βιβή Συκιώτη, σοπράνο, Γιάννης Φίλιας, τενόρος) κι ένα πιάνο (Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου), μέσα από δημοφιλή λυρικά έργα, στον αύλειο χώρο του Μουσείου Τεριάντ, στη Βαρειά.

Ακόμη, το αφιερωμένο στον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη μουσικοθεατρικό αναλόγιο με πρωταγωνιστές τον λυρικό τραγουδιστή Γιάννη Χριστόπουλο και τον ηθοποιό Νικόλα Παπαγιάννη, σε μουσική Θοδωρή Λεμπέση, που ερμηνεύει ορχήστρα δωματίου, στο Θέατρο Κάστρου Μυτιλήνης. Μια ελληνοτουρκική μουσική συνάντηση, ανάμεσα στους βιολονίστες Απόλλωνα Γραμματικόπουλο (ΚΟΑ) και Mehmet Yasemin, καθώς και ανάμεσα στο Κουαρτέτο Αθηνών και τον τούρκο δεξιοτέχνη του κεμεντζέ Derya Türkan φιλοξενείται στο Τσαρσί Χαμάμ της πόλης και, τέλος, φωνητικές και οργανικές συνθέσεις από το αστικό περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης ερμηνεύει η εξαιρετική τραγουδίστρια Dilek Türkan, που συνοδεύουν οι Derya Türkan (πολίτικη λύρα) και Νίκος Ανδρίκος (πολίτικο λαούτο και τραγούδι), στον αύλειο χώρο του Αγίου Θεράποντα, στην προκυμαία της Μυτιλήνης.

