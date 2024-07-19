Αλέξανδρος Τσουβέλας: Με πόνους και πυρετό στο κατάμεστο Θέατρο Πέτρας

Το πιο θερμό χειροκρότημα των θεατών που βρέθηκαν στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη, εισέπραξε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο γνωστός κωμικός, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτα τις επιτυχημένες περιοδείες του με τίτλο «Αλήθειες», βρέθηκε μπροστά σε περίπου τρεις χιλιάδες κόσμου.

Όμως δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο το κοινό, που κάθε φορά είναι μία ξεχωριστή πρόκληση, αλλά και ορισμένα θέματα υγείας, αφού υπέφερε από πόνους στη μέση του και πυρετό, όπως αποκάλυψε με ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Δεν το έβαλε κάτω όμως και κατάφερε να βγάλει εις πέρας την παράστασή του και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

Σε αυτό ευχαριστεί τον κόσμο που γέμισε το θέατρο της Πετρούπολης, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Κατερίνα Τσάβαλου.

