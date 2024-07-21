Την τελευταία του πνοή άφησε το περασμένο Σάββατο 13 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών ο γνωστός επιχειρηματίας του χώρου των κατασκευών Μπάμπης Βωβός.

Ο επιχειρηματίας που συνέδεσε το όνομά του με τους γυάλινους ουρανοξύστες γεννήθηκε το 1933 στα Φιλιατρά και κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία στις κατασκευές με το όνομά του να δεσπόζει σε πολλά γυάλινα κτήρια της Λεωφόρου Κηφισίας.

Ήταν ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική. Όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική ιδρύθηκε το 1974 από τον ίδιο τον Χαράλαμπο Βωβό με την επωνυμία «Μπάμπης Βωβός Ελληνική Τουριστική Α.Ε.», η οποία τον Αύγουστο του 1999 μετονομάσθηκε σε «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε.».

Τα κτίρια που έχει κατασκευάσει και αξιοποιήσει η εταιρία στη διάρκεια των 32 χρόνων δραστηριοποίησής της στο χώρο των αστικών ακινήτων ξεπερνούν τα 30 και σ' αυτά περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο γνωστά, φημισμένα και σύγχρονα κτίρια της Αθήνας, όπως τα ATRINA, AGORA, POLIS, DELFI CORNER, ATRIUM, MONUMENTAL PLAZA κλπ.

Ο Μπάμπης Βωβός έκανε τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα το 1957 σε ηλικία μόλις 24 ετών όπου συστήνει την πρώτη εταιρεία του μαζί με τους Μυκονιάτες εργολάβους Γιάννη Ζουγανέλη και Παναγιώτη Φαμέλη, τη Φαμέλης-Ζουγανέλης-Βωβός Ο.Ε., αναλαμβάνοντας το επιστημονικό κομμάτι, με την εκπόνηση μελετών κ.ά.

Η εταιρεία ασχολούνταν κυρίως με αγοραπωλησίες και κατασκευές σπιτιών στη Μύκονο και ήταν αυτή που του άνοιξε τον δρόμο.

Κτίρια με άρωμα... ΗΠΑ

Ωστόσο, το 1974 έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα με την ίδρυση της Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική. Εμπνευσμένος από τα ταξίδια του στις ΗΠΑ και τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες ο Μπάμπης Βωβός αποφάσισε να τους φέρει και στην Ελλάδα δίνοντάς τους το δικό του στυλ. Στα πρώτα ήδη βήματα της νέας εταιρείας του, το 1975, συμμετείχε στην ανακαίνιση του Προεδρικού Μεγάρου. Σχεδόν ταυτόχρονα, βαλε μπροστά το φιλόδοξο πλάνο για το «Atrina Center» που το βάφτισε από τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών του, Αρη, Τριάδας και Ναταλίας. Το ακίνητο βασίστηκε σε σχέδια του σπουδαίου Ιωάννη Βικέλα, με τον Βωβό να επιστρατεύει όμως Αμερικανούς και Ιταλούς αρχιτέκτονες, ενώ ολοκληρώθηκε το 1978. Αποτελείται από δύο κτίρια, το ένα με πρόσοψη στη Λ. Κηφισίας και το δεύτερο (πύργος) είναι ύψους 80 μέτρων και περιλαμβάνει 18 ορόφους.

Το «Atrina Center» σταδιοδρόμησε και στην τηλεόραση, καθώς «υποδύθηκε» την περίφημη «Giant» του Γιάγκου Δράκου, στα χιλιάδες επεισόδια του δημοφιλούς τηλεοπτικού σίριαλ «Λάμψη».

Έπειτα, άρχισε να σαρώνει κάθε ελεύθερο οικόπεδο στην Κηφισίας. Ήταν εκείνος που έστησε τα εμπορικά συγκροτήματα του «Agora» το 1987, του «Polis» το 1995, του «Monumental Plaza» το 1999. Αργότερα επεκτάθηκε και στα νότια, με το παλαιό κτίριο της Ελφίνκο επί της Λεωφόρου Συγγρού που έγινε κι αυτό γυάλινο, φιλοξενώντας μάλιστα για ένα διάστημα και τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.

Το 1999 τα κέρδη της εταιρείας ξεπερνούσαν τα 6,5 δισ. δραχμές και ακολούθησε η εισαγωγή της ΜΒΔΤ στο Χρηματιστήριο

Η αρχή του τέλους του

Όταν το 2009 άρχισαν να γίνονται αισθητά στην Ελλάδα τα πρώτα σημάδια της οικονομικής κρίσης, το ίδιο συνέβη και στην εταιρεία του επιχειρηματία. Δύο χρόνια αργότερα, το 2011, οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου έφταναν τα 223 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων στο αστρονομικό ποσό των 873,73 εκατ. ευρώ. Το 2012 η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος συνελήφθη προσωρινά για χρέη και προς το Δημόσιο.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2013, ο Βωβός συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο.

Στις 20 Μαρτίου 2018, ανακοινώθηκε από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι η κατοικία του θα τεθεί προς πλειστηριασμό. Το ακίνητο βρίσκεται στο Παλαιό Ψυχικό και έχει εμβαδόν 650 τετραγωνικά μέτρα.

Τελικά, το 2020 μετά από δύο καταδικαστικές αποφάσεις για φοροδιαφυγή, ο επιχειρηματίας συνελήφθη. Οδηγήθηκε στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, λόγω και της ηλικίας του και μία ημέρα μετά εξαγόρασε την ποινή του και αποφυλακίστηκε.





