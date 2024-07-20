Θυμάστε τη Μαίρη Συνατσάκη έτσι; Ε, άλλαξε look και έγινε αγνώριστη

Γενικά η Μαίρη Συνατσάκη είναι μια celebrity που τολμάει να κάνει αλλαγές στο look της. Και μάλιστα ριζικές πολλές φορές. Και φαίνεται πως αυτή ήταν για εκείνη μια τέτοια περίοδος. Που είχε ανάγκη να κάνει μια μεγάλη αλλαγή.

Εδώ και αρκετό καιρό είχε κρατήσει ένα γλυκό καστανόξανθο χρώμα στα μαλλιά της που συνήθως έπιανε στην κορυφή του κεφαλιού σε ένα χαλαρό, επιμελώς ατημέλητο, κότσο, ως μαμά μικρού παιδιού που σίγουρα θα ξεμαλλιαστεί μέσα στην ημέρα.

