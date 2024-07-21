Για την εφετινή αντιπυρική περίοδο, τις σκληρές μάχες που δίνει καθημερινά το Πυροσβεστικό Σώμα για να προστατέψει περιουσίες, ζωές και δάση, αλλά και για το τι άλλαξε εφέτος στο επιχειρησιακό δόγμα της δασοπυρόσβεσης μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τ/Σ ΕΡΤ.

Όπως είπε πρόκειται για τη δυσκολότερη αντιπυρική περίοδο των τελευταίων 20 ετών ενώ τόνισε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος δεν έχει όμοιό της και κάθε ημέρα είναι κρίσιμη. «Βλέπετε είμαστε στη 14η μέρα συνεχόμενων υψηλών θερμοκρασιών γύρω στους 40 βαθμούς. Είναι προφανές ότι αυτό δοκιμάζει τις αντοχές μας. Όμως πρέπει να πω ότι η προσπάθεια που κάνουμε γίνεται οργανωμένα και δομημένα. Οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές μας, οι δασοκομάντος, οι δασάρχες με τους δασικούς εργάτες, η ΕΛΑΣ, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα είναι όλοι μαζί στο πεδίο, συντονισμένοι στο νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος. Τους ευχαριστώ πολύ όλους», δήλωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το νέο δόγμα με την πιο γρήγορη και έγκαιρη απογείωση των εναερίων μέσων και την πιο επιθετική τακτική σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μέχρι τώρα αποδίδει και φέρνει αποτελέσματα.

«Ωστόσο, δεν θα κουραστώ να λέω μέχρι το τέλος της αντιπυρικής ότι κανείς δε μπορεί να υποτιμήσει τα στοιχεία της φύσης και αρκεί ένα μικρό λάθος ή πόσο μάλλον οι από πρόθεση εμπρησμοί για να φέρουν όλεθρο και καταστροφή» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι της πρόληψης και στον καθοριστική σημασία που έχει στην αντιμετώπιση των εφετινών πυρκαγιών. «Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλο τον χειμώνα και την άνοιξη στην πρόληψη. Θέλω να ευχαριστήσω τους 834.000 συμπολίτες μας που καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, είναι μια πολύ-πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι άλλο να υπάρχει δύο μέτρα χόρτο και να "τρέχει" η φωτιά ανεξέλεγκτα και άλλο ένα καθαρισμένο οικόπεδο που δεν "περπατάει" η φωτιά. Δεύτερον, μπήκε ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ μέσα στα δάση μετά από 50 χρόνια και έκαναν αντιπυρικές ζώνες. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό; Αυτοί να συντηρούν τα δίκτυα τους και εμείς να μπορούμε να βάζουμε μέσα τα πυροσβεστικά μας. Τρίτον, όπως εξήγησα, πλέον στο πεδίο είναι όλοι μαζί και κάνουν συγκλονιστική δουλειά φέτος. Δουλεύουν ασταμάτητα μέρα και νύχτα. Τρεις, τέσσερις, πέντε και έξι ημέρες έχει απαιτηθεί να παραμένουν οι πυροσβέστες στο πεδίο για τις αναζωπυρώσεις. Το βράδυ δεν φαίνεται τίποτα, το πρωί έχει 1-2 καπνούς και το μεσημέρι ξεπηδούν πάλι κάπου φλόγες γιατί αυτό είναι το κλίμα. Βρισκόμαστε στην καρδιά της κλιματικής κρίσης σε μια συνθήκη που είναι ανυπέρβλητη. Τα εναέρια σηκώνονται υποχρεωτικά με την οποιαδήποτε αναγγελία, δηλαδή δεν περιμένουμε να φτάσει ο πυροσβέστης για να μας πει ότι υπάρχει πυρκαγιά. Και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας τις κρίσιμες ώρες της ημέρας, ανάλογα με τις αποφάσεις του Αρχηγού του ΠΣ, τα εναέρια πετάνε γεμάτα νερό. Αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή και τομή. Όπως και το ότι πλέον έχουμε στην Αττική- και εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα- 24 ώρες το 24ωρο drones να πετάνε πάνω από τους δασικούς μας όγκους και τις ημιαστικές - ημιδασικές περιοχές με κάμερες infrared, δυνατότητα να κάνουν detect τη νύχτα. Βλέπουμε στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο υπουργείο από τις κάμερες των drones την έναρξη της πυρκαγιάς και τρέχουμε όλοι πιο γρήγορα, οργανωμένα και συντεταγμένα για να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας. Η τεχνολογία λειτουργεί πλέον υπέρ μας» είπε ο υπουργός.

Ευχαρίστησε, επίσης, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την καθοριστική συνδρομή της ΕΛΑΣ στη μάχη με τις πυρκαγιές, καθώς και τα υπουργεία Εθνικής 'Αμυνας και Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Όπως δήλωσε «ο κ. Δένδιας με βάση αυτά τα οποία συζητήσαμε πέρυσι οργάνωσε και ίδρυσε μια καθετοποιημένη δομή με τον επικεφαλής τον Αντιστράτηγο τον κ. Κλούβα- έναν εξαίρετο αξιωματικό- ο οποίος ασχολείται με το έκτακτο των πυρκαγιών ή οποιωνδήποτε καταστροφών. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, πέρα από τις περιπολίες μέσα στα δάση που είναι οργανωμένες και δομημένες σε όλη την χώρα, συμβάλλουν και με τα μηχανήματα που έχουν: Τους προωθητές, τα ερπυστριοφόρα, τα JCB, τα οποία πλέον είναι προωθημένα σε σημεία τέτοια που μπορούν να φτάσουν στο πεδίο και να τεθούν στη διάθεση του δασάρχη που συνεργάζεται με τον αξιωματικό της πυροσβεστικής και αποφασίζουν πού πρέπει να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να ανακόψουν μία πυρκαγιά. Ο συνάδελφο,ς ο κ. Σκυλακάκης, έχει παρουσιάσει μια σειρά πρωτοβουλιών και νομοσχεδίων και εμείς έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία, κυρίως με τον διευθυντή Δασών Βαγγέλη Γκουντούφα. Είναι η 3η χρονιά που τρέχουν το AntiNero, το πρόγραμμα καθαρισμών και διάνοιξης ζωνών μέσα στα δάση. Επίσης μετά από 40 χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε 1.500 προσλήψεις στα δασαρχεία για δασάρχες και δασεργάτες. 'Αρα υπάρχει πλέον ένα οργανωμένο σύστημα συνεργασίας όλων αυτών των δυνάμεων υπό την Πολιτική Προστασία με σκοπό να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας. Είναι καίριο και σημαντικό».

Τέλος, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε έκκληση σε όλους τους πολίτες να συνδράμουν στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας ότι «παρά την τεχνολογία, τα drones ή το οτιδήποτε άλλο έχουμε στη μάχη για τις πυρκαγιές, οι συμπολίτες μας αν δουν κάτι, να κάνουν ένα τηλέφωνο στην Πυροσβεστική στο 199 ή στο 112, στο κέντρο της Πολιτικής Προστασίας. Μια άμεση επαφή, έτσι ώστε να διερευνήσουμε ακόμα και ένα μικρό καπνό. Ακόμα και να μην είναι σίγουροι δεν πειράζει. Να έρθει η Πυροσβεστική να το ελέγξει. Δεν χωρούν λάθη στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε 21 του Ιούλη πλέον. Έχουμε τις υπόλοιπες ημέρες του Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο μπροστά και μετά ένα φθινόπωρο το οποίο δεν ξέρουμε πως θα συμπεριφερθεί ο καιρός. Ελάτε όλοι μαζί να προασπίσουμε την πατρίδα μας. Νομίζω είναι ό,τι πιο πατριωτικό και ό,τι πιο διαυγές και καθαρό μπορούμε να κάνουμε αυτή την εποχή για να δείξουμε ότι σεβόμαστε την οικογένεια μας, το νησί που ζούμε, το χωριό μας, την πόλη μας, τους συνανθρώπους μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

