Ανακοίνωση για τα επεισόδια στην Αλβανία, όπου τραυματίστηκε και ένας Έλληνας, εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι πρέπει να γίνει σαφές στα Τίρανα, ότι η ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας, έχει ως βασική προϋπόθεση τον σεβασμό του διεθνούς Δικαίου.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται:

«Τα πρόσφατα βίαια περιστατικά στην Αλβανία, που οδήγησαν στον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς, προκαλούν έντονη ανησυχία. Αυξάνουν δε την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή και, γνωστοποιώντας τα σχετικά ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνεται σαφές προς την Αλβανική Κυβέρνηση ότι η ενταξιακή πορεία της χώρας προς την ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη ικανοποίηση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ιδίως των περιουσιακών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας».

Πηγή: skai.gr

