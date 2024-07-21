Σε νέες προκλητικές δηλώσεις, μετά τη χθεσινή του ομιλία στα κατεχόμενα, προχώρησε σήμερα, Κυριακή, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύοντας επίθεση κατά του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια σε συνέντευξη που παραχώρησε σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από τα κατεχόμενα ζητώντας παράλληλα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει τον υπουργό του στη θέση του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Τούρκος πρόεδρος, ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός «κατακτητές» του Νίκου Δένδια προς τους Τούρκους «δεν θα μπορούσε να είναι πιο θρασύς».

«Δεν μπορεί να υπάρξει πιο θρασύς και απρεπής δήλωση από το να σηκωθεί και να πει ότι οι Τούρκοι είναι κατακτητές εκεί. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να βάλει αυτόν τον υπουργό στη θέση του». είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τουρκία δε βλέπει καμία νέα διαπραγματευτική διαδικασία να ξεκινά για την Κύπρο χωρίς και οι δύο πλευρές στο νησί να καθίσουν και να ξεκινήσουν τις συνομιλίες «ως ίσοι».

«Ειλικρινά, δεν βλέπουμε την πιθανότητα να ξεκινήσουμε μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία στην Κύπρο χωρίς να δημιουργηθεί μια εξίσωση όπου και οι δύο πλευρές θα κάθονται στο τραπέζι ως ίσες και θα φύγουν ως ίσες», είπε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος προέτρεψε επίσης ενάντια σε κινήσεις που κλιμακώνουν την ένταση στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι «η συνενοχή σε σφαγές στο Ισραήλ δεν θα εξυπηρετούσε ούτε τους Ελληνοκύπριους ούτε την Ελλάδα».

Είπε ακόμη ότι η Τουρκία δεν θα διστάζει να κατασκευάσει ναυτικές βάσεις ή άλλες θαλάσσιες δομές στη Βόρεια Κύπρο, εάν αυτό αποδειχθεί «αναγκαίο».

«Έχουμε και θάλασσα», πρόσθεσε.

Σχετικά με την επίσκεψή του στα κατεχόμενα είπε: «Σήμερα, όπως κάναμε πριν από 50 χρόνια, στεκόμαστε στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα. Από αυτή την άποψη, θεωρώ πολύτιμη την εικόνα της ενότητας και της αλληλεγγύης που δώσαμε ως κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι το Κυπριακό δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά και η κόκκινη γραμμή των 85 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό μια για πάντα. Κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να δει και να παρουσιάσει τον τουρκοκυπριακό λαό, το ουσιαστικό στοιχείο του νησιού, ως μειονότητα. Το επιβεβαιώσαμε κυριολεκτικά στη σημερινή μας επίσκεψη. Καθίσταται σαφές μέρα με τη μέρα ότι το μοντέλο των δύο κρατών είναι η μόνη λύση στο Κυπριακό. Η Τουρκία και ο τουρκοκυπριακός λαός έχουν κάνει κάθε θυσία στον δρόμο προς τη λύση. Αν και το κόμμα που είπε «ναι» στο Σχέδιο Ανάν ήταν η Βόρεια Κύπρος, δυστυχώς ήταν οι Ελληνοκύπριοι που εκτιμήθηκαν. Δεν είναι πλέον δυνατό να φτάσουμε πουθενά με αυτό» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.