Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση μεταφέρεται στα Δικαστήρια ο 38χρονος ο οποίος το βράδυ της 29ης Μαΐου επιτέθηκε με μαχαίρι στον πρώην πεθερό του, καθώς ο άτυχος 67χρονος άνδρας υπέκυψε σήμερα το πρωί στα τραύματά του.

Χθες το βράδυ, στην περιοχή του Ευόσμου της Θεσσαλονίκης, ο δράστης επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον πατέρα της πρώην συζύγου του, τραυματίζοντας τον πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του μετά από κάποιες ώρες.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για έναν άνδρα εξαρτημένο από ουσίες και πολύ πιθανό να επισκέφτηκε τον πρώην πεθερό του για να ζητήσει χρήματα, ωστόσο τα κίνητρα του δράστη θα ξεκαθαρίσουν μετά την απολογία του.

Πηγή: skai.gr

