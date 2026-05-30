Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Από το TikTok και το Instagram μέχρι τις χιλιάδες κοινοποιήσεις και τα αμέτρητα views, υπάρχει ένα που τραγούδι κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο viral μουσικά trends των social media. Σε μια εποχή όπου η μουσική ταξιδεύει με ταχύτητα μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, λίγα κομμάτια καταφέρνουν να δημιουργήσουν τόσο άμεση σύνδεση με το κοινό και να μετατραπούν σε καθημερινό soundtrack για πολλούς ανθρώπους. Αυτή τη φορά, το τραγούδι που ξεχώρισε είναι προϊόν που δημιουργήθηκε αποκλειστικά με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται οι Sanaba, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, κινείται με σύγχρονη αισθητική και πειραματίζεται με νέους τρόπους έκφρασης, συνδυάζοντας μουσική, τεχνολογία και digital κουλτούρα. Οι Sanabba αποτελούν ένα μουσικό project, όπου η ανθρώπινη ιδέα συναντά την τεχνολογία, επιτρέποντας στη διαδικασία δημιουργίας να γίνεται πιο πειραματική, γρήγορη και απρόβλεπτη.

Το viral τραγούδι τους «Καλοκαίρι στην καρδιά μου» κατάφερε να ξεχωρίσει και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο δημιουργός τους, ο Γιώργος. Είναι φωτογράφος, αγαπάει την δεκαετία του ’70 και του ’80 και ήθελε να δημιουργήσει ένα δικό του συγκρότημα που να θυμίζει τους ABΒΑ! Τα κατάφερε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Συζητάμε μαζί του για το πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποιος ήταν ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική διαδικασία και πώς βιώνει ο ίδιος τη στιγμή που ένα AI-generated τραγούδι κατακτά τα social media.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσεις μουσική με τεχνητή νοημοσύνη;

Ήμουν περίεργος μετά από κάποιες διαφημίσεις που είχα δει στο διαδίκτυο και σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάποια προγράμματα ΑΙ μουσικής, και ήθελα να δοκιμάσω. Έμεινα έκπληκτος με την ποιότητα των τραγουδιών και έτσι αποφάσισα να προχωρήσω στη δημιουργία της μπάντας και να βγάλω περισσότερα τραγούδια. Πάντα αναρωτιέμαι όταν ακούω ένα παλιό τραγούδι “γιατί δεν φτιάχνουν τέτοια μουσική τώρα;” και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, μου δόθηκε η ευκαιρία να φτιάξω κομμάτια που να είναι στα δικά μου ακούσματα και να θυμίζουν κάτι απ’ τα παλιά.

Το τραγούδι «To καλοκαίρι στην καρδιά μου» των Sanaba έχει τεράστια επιτυχία και έγινε viral σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Είναι σίγουρα ένα περίεργο συναίσθημα γιατί το ξεκίνησα μόλις πριν από 3 μήνες. Nομίζω το πρώτο τραγούδι το έκανα αρχές Μαρτίου και για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα αυτή την ανταπόκριση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Είμαι ικανοποιημένος που κάποιοι βρίσκουν κάτι όμορφο σε αυτά τα τραγούδια, ανεξάρτητα από το πώς έχουν δημιουργηθεί.

Γιατί ονόμασες το συγκρότημα Sanaba; Ποιες ήταν οι οδηγίες που έδωσες για να δημιουργήσεις αυτά τα τραγούδια;

Ακούω πολύ τραγούδια δεκαετιών του ‘70 και ‘80 και ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα είναι οι ABBA. Οπότε είχα την ιδέα να κάνω ένα ελληνικό συγκρότημα “σαν” τους ABBA, οπότε και το ονόμασα Sanaba. Το πρόγραμμα είναι πολύ απλό, χρειάζεται να εισάγεις τους στίχους και μια εντολή όπου περιγράφεις το είδος μουσικής (pop, eurodisco, ballad πχ) όργανα, συναίσθημα, τέμπο και το Α.Ι κάνει τα υπόλοιπα. Φτιάχνεις κομμάτια κάνοντας αλλαγές στην εντολή, μέχρι να βρεις κάποιο που σου αρέσει.

Θυμάσαι τη στιγμή που κατάλαβες ότι αυτό που δημιούργησες είχε αρχίσει να γίνεται viral; Πώς αντέδρασες;

Το κατάλαβα πρώτη φορά όταν είδα στο Tiktok ότι «To καλοκαίρι στην καρδιά μου» είχε χρησιμοποιηθεί 3000+ φορές. Πιστεύω ότι αν δεν είχε γίνει επιτυχία στο Tiktok, ίσως να μην είχε γίνει επιτυχία και στο Youtube γιατί έχω την εντύπωση ότι κάπως οι πλατφόρμες συνδέονται. Δεν το πίστεψα όταν το είδα, νομίζω ακόμη δεν το πιστεύω!

Η τεχνητή νοημοσύνη στη μουσική είναι εργαλείο ή “συν δημιουργός”; Ποια είναι η απόψή σου; Δέχθηκες αρνητικές κριτικές;

Νομίζω και τα δύο. Για κάποιον που δεν έχει καθόλου γνώσεις και μόνο ακούει μουσική, μπορεί να φτιάξει κάτι που του αρέσει και να το κρατήσει για τον εαυτό του ή να το μοιραστεί. Αλλά και για κάποιον που έχει γνώσεις και είναι στο χώρο μπορεί να δημιουργήσει κάτι πάνω στο οποίο μπορεί να χτίσει. Το πρόγραμμα σου δίνει πολλές επιλογές.

Έως τώρα νομίζω ότι τα σχόλια είναι 50/50. Νομίζω υπάρχουν τρεις κατηγορίες, αυτοί που ξέρουν ότι είναι ΑΙ και το αποκρύπτουν αυτόματα, αυτοί που το ξέρουν ότι είναι ΑΙ αλλά δεν τους νοιάζει και θα το ακούσουν και αυτοί που δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ΑΙ και ή θα τους αρέσει σαν τραγούδι ή όχι.

Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι στη διαδικασία δημιουργίας ενός τραγουδιού μέσω τεχνητής νοημοσύνης;

Η διαδικασία δεν είναι καθόλου δύσκολη, απλώς επαναλαμβανόμενη. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ο στίχος τον οποίο δουλεύεις μέχρι να βγει κάτι καλό και μετά επαναλαμβάνεις την διαδικασία στο πρόγραμμα έως ότου βγει κάτι που δεν έχει λάθη και σου αρέσει.

Υπήρξε στιγμή που φοβήθηκες ότι ο κόσμος θα απορρίψει το project επειδή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης;

Ναι σίγουρα, το ΑΙ είναι σε πρώιμο στάδιο και ο κόσμος θέλει χρόνο για να το αποδεχτεί. Το οποίο είναι απόλυτα κατανοητό. Όμως εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι θετικό, π.χ. για να αναβιώσει μια όμορφη δεκαετία όπως αυτές του ‘70 και του ‘80 μέσα από ένα ανάλαφρο ρομαντικό τραγούδι, νομίζω ότι είναι αποδεκτό, για εμένα τουλάχιστον.

Πόσο “ανθρώπινο” μπορεί να γίνει ένα τραγούδι που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη; Πιστεύεις ότι μπορεί να αγγίξει αληθινά συναισθήματα;

Η ερμηνεία σε κάποια ΑΙ τραγούδια προσωπικά με αφήνει άφωνο, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται να ακούγεται τόσο αληθινό. Χωρίς βέβαια να μπορεί να φτάσει μια πραγματική ερμηνεία όπου ο καλλιτέχνης έχει δώσει την ψυχή του στο κομμάτι.

Τι πιστεύεις ότι έκανε τα τραγούδια σας να ξεχωρίσουν και να γίνουν τόσο viral στα social media;

Ίσως μιλάω σε προσωπικό επίπεδο αλλά πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη να κάνουμε ένα βήμα πίσω μουσικά και να γυρίσουμε σε κάτι πιο ρομαντικό και αθώο. Ίσως και όχι μόνο μουσικά. Ο κόσμος, ειδικά οι 40+ σαν και εμένα, θυμούνται μια διαφορετική εποχή και αυτή η μουσική μπορεί να τους ξυπνάει αναμνήσεις από αυτά τα χρόνια. Και ίσως γι’ αυτό τα τραγούδια έχουν τόση απήχηση.

Θα ήθελες να συνεργαστείς με έναν μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη πάνω σε AI μουσικό project, ποιος θα ήθελες να είναι και γιατί;

Προσωπικά δεν νομίζω ότι κάποιος καλλιτέχνης θα ήθελε κάτι τέτοιο επί του παρόντος, ίσως μελλοντικά εάν γίνει πιο αποδεκτό. Αν όμως θέλουν, εδώ είμαστε!

