Ο ηγέτης των αυτοχθόνων της Νικαράγουας πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κρατική επιτήρηση

Ο ηγέτης των αυτόχθονων πληθυσμών της Νικαράγουας και πρώην βουλευτής Μπρούκλιν Ριβέρα πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κρατική επιτήρηση σε ηλικία 73 ετών, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Υγείας της Νικαράγουας.

Ο θάνατός του έρχεται μετά την επιβεβαίωση της κυβέρνησης της Νικαράγουας την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ριβέρα βρισκόταν υπό κράτηση από το 2023, αφού η οικογένειά του, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών είχαν ζητήσει αποδείξεις ότι ήταν ακόμη ζωντανός, σημειώνει το Reuters.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Υγείας της Νικαράγουας ανέφερε ότι ο Ριβέρα πέθανε από βακτήρια που προκλήθηκαν από την COVID-19. Οι αρχικές ειδήσεις για τον θάνατό του προκάλεσαν την οργή οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες υποστηρίζουν ότι είχε υποβληθεί σε αυθαίρετη κράτηση και ήταν θύμα πολιτικής δίωξης.

«Αν είναι νεκρός, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η αιτία ήταν η ασθένεια. Η αιτία θα ήταν ότι βρισκόταν υπό κρατική κράτηση σε συνθήκες εξαφάνισης για πάνω από δύο χρόνια, χωρίς πρόσβαση σε ανεξάρτητη ιατρική παρακολούθηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ερμηνευθεί αυτό», δήλωσε ο Ριντ Μπρόντι, μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Νικαράγουα, πριν επισημοποιηθεί ο θάνατος του Ριβέρα.

Πηγή: skai.gr

