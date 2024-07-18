Στην Ελλάδα οικογενειακά η Λάουρα Παουζίνι

Με μια σειρά φωτογραφιών από την Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρόπολης κι ένα Κalispera Atene η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι ενημέρωσε τους 4,8 εκατομμύρια followers της ότι κάνει διακοπές στην Ελλάδα.

Η πασίγνωστη σταρ αρχικά ξεκίνησε να ασχολείται με την κεραμική όταν το 1993 μια συμμετοχή της στο φεστιβάλ του San Remo έμελλε να της αλλάξει όλη τη ζωή. Τραγουδώντας το «La Solitudine» (στην Ελλάδα το διασκεύασε ο Θάνος Καλλίρης με τίτλο «Το νου σου κύριε οδηγέ») κέρδισε το βραβείο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης τότε και μια τεράστια καριέρα στη γειτονική και όχι μόνο χώρα στη συνέχεια.

Κι αν είστε σε ηλικία που αυτά που γράφουμε σας φαίνονται λίγο… αρχαία ιστορία, ίσως να τη θυμάστε από την Eurovision, αφού η Λάουρα παρουσιασε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision του 2022 στο Τορίνο.

Λάτρης της Ελλάδας, βρέθηκε στη χώρα μας με όλη της την οικογένεια, τα παιδιά της, την αδερφή της και τη δική της οικογένεια. Κόσμος. Και απ’ ότι είδαμε στις φωτογραφίες της όλοι μαζί εκτός από την Ακρόπολη και το μουσείο περιόδευσαν στις ελληνικές θάλασσες με σκάφος. Οι εικόνες πάντως έδειξαν ότι πέρασαν πολύ καλά.

