Karolina Kurkova: Η κόρη της, κλώνος της...

O λόγος για το super model Karolina Kurkova και την κορούλα της την 3χρονη Luna Grace, το μικρότεερο παιδί της μετά από δύο γιους, τον Tobin που είναι 14 και τον Noah που είναι 8. Η πιτσιρίκα που είναι πραγματικά ολόιδια η διάσημη και πανέμορφη μαμά της έχει ξετρελάνει με το σκέρτσο της ολόκληρη την οικογένεια.

Η μικρούλα πραγματικά κολλάει όταν βλέπει τη μητέρα της να ετοιμάζεται. Τρελαίνεται με το μακγιάζ της, τα ρούχα της και δείχνει να έχει τα προσόντα να ακολουθήσει τα βήματά της στον χώρο της μόδας. ήδη ποζάρει σαν επαγγελματίας αλλά σίγουρα μαθαίνει και από την καλύτερη. Την ίδια της τη μαμά.

