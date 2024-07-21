Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η συγκινητική ανάρτηση από τον Κώστα Σπυρόπουλο

O Κώστας Σπυρόπουλος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση των 90 χρόνων από τη γέννησή της. Ο ηθοποιός υπήρξε ο τελευταίος σύντροφος της μεγάλης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου και γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 1987, όταν ο Κώστας Σπυρόπουλος έκανε οντισιόν για την παράσταση «Λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά».

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε μία χαμογελαστή φωτογραφία της Αλίκης Βουγοιυοκλάκη και έγραψε την ημερομηνία γέννησής της. Πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει άλλη μία δημοσίευση, μία φωτογραφία που ήταν μαζί και έγραψε: «Γλυκό πουλί της νιότης…», ενώ στα hashtag σημείωσε ότι είναι πάντα στο μυαλό του.





Πηγή: skai.gr

