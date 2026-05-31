Λεπτομέρειες για την τροποποιημένη πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διέρρευσαν σε μερίδα του αραβικού Τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα αραβικά ΜΜΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος αντιτίθεται στην απελευθέρωση των ιρανικών κεφαλαίων που έχουν δεσμευτεί, μία παράμετρος που η Τεχεράνη θεωρεί κομβικής σημασίας για την ανάκαμψή της μετά το σφυροκόπημα που έχει δεχτεί σε υποδομές, αλλά και από τις συνέπειες του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ξεπαγώσει ένα μικρό μέρος των ιρανικών κεφαλαίων άμεσα, με τα υπόλοιπα να ξεπαγώνουν σταδιακά και εφόσον η Τεχεράνη καλύπτει τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμφωνία που ενδέχεται να επιτευχθεί το επόμενο διάστημα.

Χωρίς χρονοδιάγραμμα ή προθεσμία η διαπραγμάτευση

Η ίδια πηγή ενημέρωσης ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κάποια προθεσμία ή χρονοδιάγραμμα, ενώ ιρανικές πηγές άφησαν να εννοηθεί ότι οι νέοι όροι που θέτει ο Τραμπ δεν είναι αξεπέραστοι. Τονίζεται, ωστόσο, ότι το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως και το θέμα των αποζημιώσεων, το οποίο όμως, θα αναλυθεί σε ένα επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης.

Κομβικό σημείο για την Τεχεράνη, όπως αναφέρεται στα αραβικά ΜΜΕ, είναι η ικανοποίηση των εγγυήσεων που ζητά από τις ΗΠΑ. Το Ιράν ζητά από την Ουάσινγκτον να δεσμευτεί ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις στην ιρανική επικράτεια, ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και στον Λίβανο -από το Ισραήλ- και ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τους βομβαρδισμούς.

Εξαιρετικά σημαντικό και ενδεικτικό των προθέσεων των δύο πλευρών, είναι το γεγονός ότι ο τρίτος αυτός γύρος διαπραγμάτευσης δεν έχει προθεσμία, ούτε χρονοδιάγραμμα.

Οι δύο όροι για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο FOX News, τόνισε ότι είναι αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά δεν απέκλεισε, σε περίπτωση ναυαγίου, την επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ και θα κινηθούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή θα αποσυρθούν υπό δύο όρους: 1)Όταν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και 2)Όταν επιλυθεί το ζήτημα με τα πυρηνικά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε για μία ακόμη φορά, ότι «το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Επέμεινε, μάλιστα, ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην κατασκευάσει ή αγοράσει πυρηνικά όπλα. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, προφανώς ο Τραμπ αναφέρεται σε συμφωνία για το μερικώς εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει το Ιράν, επιμένοντας ότι η διαχείρισή του πρέπει να γίνει από κοινού με τις ΗΠΑ.

Τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος τόνισε ότι οι συνομιλίες και η ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, μέσω του Πακιστάν, συνεχίζονται, κάνοντας έκκληση προς όλους, να μην βιάζονται να βγάζουν συμπεράσματα, πριν η διαδικασία φτάσει σε ένα επίπεδο.





